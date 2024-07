IA reconfigura Wall Street enquanto TSMC se torna uma das empresas mais valiosas

A entrada da gigante dos semicondutores taiwanesa TSMC ao prestigiado clube das companhias mais valiosas do mundo é prova suficiente de que a revolução da inteligência artificial (IA) está sacudindo Wall Street.

A TSMC, com ações cotadas tanto em Taiwan como em Nova York, rompeu brevemente a barreira do trilhão de dólares (R$ 5,47 trilhões) em capitalização de mercado nesta segunda-feira (8), ficando à frente da Telsa como a sétima gigante tecnológica mais valiosa em bolsa.

Alphabet, Apple e Meta também alcançaram máximos históricos nesta segunda.

A lista das dez companhias mais valiosas do mundo é liderada por Microsoft e Apple, que são seguidas de perto pela Nvidia.

As avaliações globais das suas ações ultrapassam os 3 trilhões de dólares (R$ 16,4 trilhões) em Wall Street.

Alphabet e Amazon, que recentemente superaram a barreira dos 2 trilhões de dólares (R$ 10,9 trilhões), vêm em seguida em uma avaliação em constante evolução.

A gigante petrolífera saudita Aramco ocupa o sexto lugar, seguida por TSMC, Tesla e Meta.

“A indústria dos semicondutores é agora o setor líder no S&P 500”, apontou recentemente o analista da CFRA Anfelo Zino sobre essa referência principal dos acionistas.

“Se impôs nos últimos 15 ou 18 meses. Isso mostra como o mundo mudou”, disse.

– ‘Novo ouro’ do setor tecnológico –

A explosão da demanda mundial de chips, impulsionada pelo crescimento da IA generativa, que requer grandes quantidades de microprocessadores, promete uma expansão constante para a indústria.

As fabricantes de chips não atraem apenas os investidores, mas também subsídios governamentais. O governo Biden, por exemplo, concedeu dezenas de bilhões de dólares em apoio financeiro ao longo de vários anos para ajudar na construção de fábricas de chips nos Estados Unidos.

Espera-se que a venda mundial de semicondutores alcance os 611,2 bilhões de dólares (R$ 3,34 trilhões) em 2024, um recorde para a indústria, segundo a Associação da Indústria de Semicondutores.

Em 2024, a previsão é de um salto de 16% nas vendas, e outro de 12,5% em 2025, de acordo com essa organização.

A Nvidia desenvolve as placas de vídeo GPU, um tipo de microprocessador especializado em gráficos que atualmente é indispensável para administrar em tempo real os pedidos dos usuários de IA generativa. Com elas, tornou-se líder do setor e tem triunfado em Wall Street nos últimos meses.

A capitalização de mercado da Nvidia se multiplicou por oito desde o lançamento, em novembro de 2022, do ChatGPT, um dos sistemas de IA generativa mais populares do mundo.

“Os chips GPU da Nvidia são o novo ouro ou petróleo do setor tecnológico”, disseram analistas da Wedbush Securities.

E com a maioria de suas fábricas em Taiwan, a TSMC está bem posicionada para colher os frutos deste boom.

Embora a Nvidia – que apenas desenvolve os chips, mas não os fabrica – mantenha-se discreta sobre sua cadeia de fornecimento, acredita-se que grande parte de seus produtos sejam fabricados pela TSMC, que controla mais da metade da demanda mundial de semicondutores.

