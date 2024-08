Ibovespa avança e se aproxima de máxima histórica; Natura&Co desaba

2 minutos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançava nesta terça-feira, favorecido pelo viés positivo em Wall Street, com CSN Mineração entre os destaques de alta após resultado trimestral, enquanto Natura&Co figurava entre as maiores quedas após pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos pela subsidiária Avon Products (API).

Por volta de 11:10, o Ibovespa subia 0,8%, a 132.169,62 pontos, buscando a sexta alta consecutiva. No melhor momento, chegou a 132.319,17 pontos, maior patamar intradia desde o começo de janeiro e perto do recorde intradia apurado no último pregão de 2023, de 134.391,67 pontos.

O volume financeiro somava 4,75 bilhões de reais.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 avançava 0,77%, endossado por dados de preços ao produtor mostrando alta menor do que o esperado em julho, uma vez que o aumento no custo dos produtos foi atenuado por serviços mais baratos, em mais um indicativo de que a inflação continua se moderando.

O dado antecede a divulgação DO índice de preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira, em um momento, conforme destacou a equipe da Commcor, no qual operadores de todo o mundo tentam balizar as apostas no tamanho do primeiro corte de juros nos EUA, que vem sendo precificado para ocorrer em setembro.

Novos balanços corporativos também eram avaliados nesta sessão, entre eles CSN Mineração, CSN, MRV&Co e Natura&Co, com uma bateria reservada para o final do dia, incluindo os números de Localiza, JBS, Rede D’Or, Raízen, LWSA, Azzas 2154, Cemig, Eneva e Allos, entre outros.

Ainda no radar estava o rebalanceamento de índices MSCI divulgado na véspera, que entra em vigor no fechamento do dia 30 de agosto.

As ações de empresas brasileiras adicionadas ao MSCI Global Standard foram Nubank, XP, Embraer, Stone, PagBank e Inter. Em contrapartida, Lojas Renner e Eneva foram excluídas, conforme divulgado pelo MSCI.