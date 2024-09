Ibovespa oscila pouco na abertura com queda de commodities, mas PIB acima do esperado

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista não mostrava um viés claro na abertura dos negócios nesta terça-feira, marcada pela queda de commodities como o minério de ferro e o petróleo no exterior, enquanto dados no Brasil mostraram que o PIB cresceu acima do esperado no segundo trimestre.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,08%, a 134.803,89 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, subia 0,21%.