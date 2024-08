Ibovespa recua 2% na abertura com aversão global a risco; Bradesco sobe após resultado

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava fortemente nos primeiros negócios desta segunda-feira, acompanhando a forte aversão a risco nos mercados no exterior, em meio a preocupações com o ritmo de desaceleração da economia dos Estados Unidos, enquanto Bradesco avançava mais de 1% após resultado trimestral

Às 10:11, o Ibovespa caía 2,05%, a 123.280 pontos. No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, de 14 de agosto, cedia 2,67%.