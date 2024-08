Ibovespa recua com ajustes após recordes; Vibra cai mais de 3%

reuters_tickers

3 minutos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, em meio a movimentos de realização de lucros após renovar máximas nos últimos pregões, chegando a ultrapassar momentaneamente os 137 mil pontos na véspera, com Vibra entre os destaques de baixa após antecipar a compra da participação na elétrica Comerc.

Por volta de 10h50, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,47%, a 135.828,34 pontos. O volume financeiro somava 2,61 bilhões de reais.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa está em tendência de alta no curto prazo e atingiu (na véspera) mais um objetivo. Aos poucos, afirmaram no relatório Diário do Grafista, os mercados avançam e buscam convencer os investidores de que mais uma rodada de alta pode estar por vir.

“O fato é que o rali recente das duas últimas semanas pressiona os investidores de curto prazo a proteger os ganhos, e isso tem amarrado os demais índices em torno de resistências, deixando ainda uma possibilidade de realização de lucros.”

Estrategistas do JPMorgan afirmaram que o Ibovespa pode estar perto de alcançar os 140 mil pontos e, considerando determinadas premissas do banco, superar esse patamar, chegando a 143 mil pontos, conforme relatório enviado a clientes nesta quinta-feira, assinado por Emy Shayo e equipe.

Investidores também permanecem na expectativa do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, em simpósio com representantes de bancos centrais em Jackson Hole, Wyoming, em busca de sinais sobre os próximos passos da autoridade monetária norte-americana.

DESTAQUES

– VIBRA ON recuava 3,53%, após firmar acordo para antecipar o direito de compra da fatia remanescente de 50% da Comerc, em conjunto com a Perfin Infra e outros acionistas da Comerc, no valor de 3,52 bilhões de reais. A Vibra adquiriu cerca de 50% da empresa em 2022 e tinha o direito de comprar a fatia restante até 2026.

– ITAÚ UNIBANCO PN caía 1,75%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do UBS BB cortando a recomendação dos papéis para “neutra”, enquanto manteve o preço-alvo em 42 reais. No setor, BANCO DO BRASIL ON perdia 1,2%, SANTANDER BRASIL UNIT cedia 0,35% e BRADESCO PN era negociada em baixa de 0,19%.

– PETROBRAS PN perdia 0,43%, apesar do sinal positivo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,32%.

– VALE ON mostrava variação negativa de 0,24%, após desempenho robusto na véspera, em meio ao desempenho misto dos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado em Dalian, na China, fechou as negociações diurnas com elevação de 0,41%, mas o vencimento de referência em Cingapura registrava declínio de 0,68%.

– WEG ON valorizava-se 1,52%, renovando pico histórico intradia ao bater 54,3 reais na máxima até o momento.

– EMBRAER ON avançava 1,24%, engatando a terceira sessão consecutiva no azul, tendo no radar relatório de analistas do Bank of America elevando o preço-alvo dos ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da fabricante de aviões de 28 para 40 dólares.

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em

Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em