Ibovespa renova máxima histórica

1 minuto

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa renovou máxima histórica intradia nesta quinta-feira, engatando o oitavo pregão seguido de alta, favorecido pela perspectiva crescente de que o Federal Reserve começará a cortar os juros nos Estados Unidos em setembro e percepção de “pouso suave” da economia norte-americana.

Por volta de 13h10, o Ibovespa subia 0,89%, a 134.507,81 pontos, superando máximas apuradas nos últimos pregões de 2023, em desempenho puxado principalmente pelo avanço de blue chips como Petrobras – esta ajudada ainda pela alta do petróleo – e Itaú Unibanco.

No melhor momento, o índice chegou a 134.523,16 pontos.

O volume financeiro somava 12,25 bilhões de reais.

Uma nova bateria de balanços e notícias corporativas também repercutiam no pregão, com IRB(Re) disparando com resultado acima das expectativas no segundo trimestre, enquanto Petz era destaque na ponta negativa após lucro abaixo do esperado por analistas.