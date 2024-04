Ibovespa sobe puxado por Vale e Petrobras

3 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa subia nesta quinta-feira, puxado pela alta das ações da Vale e Petrobras, enquanto em Nova York os índices acionários seguiam voláteis, com balanços corporativos no radar.

Às 11h01, o Ibovespa subia 0,51%, a 124.798,96 pontos. O volume financeiro somava 3,78 bilhões de reais.

Na visão do analista Helder Wakabayashi, da Toro Investimentos, um forte “driver” de alta, além da valorização dos papéis de empresas ligadas a commodities, era o avanço das ações de bancos, com destaque para Itaú Unibanco.

Nos Estados Unidos, o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,22%, enquanto o S&P operava próximo da estabilidade.

Mais cedo, dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego ficou estável na semana passada, um pouco abaixo da expectativa do mercado, apontando para a continuidade da força do mercado de trabalho.

Na cena doméstica, investidores ainda aguardam falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participarão de entrevista coletiva do G20 em Washington.

DESTAQUES

– VALE ON subia 0,61%, a 62,49 reais, em meio a novo avanço dos futuros do minério de ferro, sustentado por expectativas elevadas de aumento da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, devido à melhora da demanda downstream e das margens do aço. O contrato de setembro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações diurnas com alta de 3,07%, a 874 iuanes (120,75 dólares) a tonelada.

– PETROBRAS PN era negociada em alta de 1,38%, a 40,33 reais, e PETROBRAS ON subia 1,14%, a 41,62 reais, apesar do dia volátil para os preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha variação negativa de 0,07%. O presidente-executivo da petrolífera, Jean Paul Prates, disse que planeja apresentar ao governo proposta para novo programa de apoio à indústria de petróleo e gás, enquanto busca ser o pilar da recuperação do setor naval brasileiro. Na sexta-feira, o conselho de administração da estatal deve se reunir, mas a questão sobre o pagamento de dividendos extraordinários não estará na pauta, disseram fontes à Reuters.

– SABESP ON subia 1,06%, a 82,3 reais, após a Câmara Municipal de São Paulo aprovar, em primeira votação, projeto de lei que viabiliza a privatização da empresa. O texto ainda deve passar por uma segunda votação, com data a ser definida. O governo paulista, que prevê desestatizar a Sabesp este ano, definiu o prazo de lockup para o investidor de referência que se juntará à empresa de saneamento para até o final de 2029.

– ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,76%, a 31,93 reais, entre as principais contribuições positivas para o Ibovespa, mantendo tendência ascendente da véspera, enquanto BRADESCO PN subia 0,43%, a 13,89 reais, a caminho de encerrar uma sequência de seis quedas seguidas.