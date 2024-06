Ibovespa tem quinta alta seguida em dia com Magalu em destaque

reuters_tickers

3 minutos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, confirmando a quinta alta consecutiva, em pregão que teve Magazine Luiza disparando 12% com acordo da varejista com o AliExpress, enquanto Sabesp avançou 4% após o lançamento de oferta de ações que privatizará a companhia de saneamento básico paulista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 1,07%, a 122.636,96 pontos, tendo marcado 121.307,01 pontos na mínima e 122.839,73 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou 18,08 bilhões de reais.

“Nós estamos quase no zero a zero no mês e com uma queda de cerca 9% ainda no ano. Não me parece uma vitória”, disse o diretor de investimentos da Reach Capital, Ricardo Campos, ressaltando, contudo, que a decisão unânime do Banco Central de manter a Selic em 10,50% na semana passada foi um grande alivio.

Ele destacou que a maioria dos indicadores macroeconômicos mostra um cenário benigno, com inflação corrente em um nível razoavelmente bom, desemprego baixo, massa salarial crescendo, contas externas muito boas, assim como a previsão de crescimento para o PIB em torno de 2% parece bem razoável também.

“O que permanece realmente é o problema fiscal”, ponderou.

Na terça-feira, o BC divulga a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada e agentes financeiros devem buscar no documento mais explicações sobre a decisão anunciada na quarta-feira, além de eventuais sinalizações sobre os próximos passos da autoridade monetária.

A bolsa paulista descolou nesta sessão de Wall Street, que teve um fechamento misto, com o Nasdaq e o S&P 500 em queda, enquanto o Dow Jones avançou. Entre os Treasuries, o rendimento do título de 10 anos marcava 4,2302% no final da tarde, de 4,257% na última sexta-feira.

DESTAQUES

– MAGAZINE LUIZA ON disparou 12,28%, após acordo com o grupo chinês Alibaba, pelo qual venderá produtos de seu estoque próprio na plataforma do Aliexpress, que também passa a atuar como seller do marketplace do Magazine Luiza (3P).

– SABESP ON fechou em alta de 4,11%, em meio ao lançamento da oferta de ações que privatizará a empresa de saneamento básico do Estado de São Paulo, que pode movimentar 16,5 bilhões de reais.

– MULTIPLAN ON encerrou com elevação de 3,83% após anunciar programa de recompra de até 10 milhões de ações, bem como aprovar distribuição de 135 milhões de reais em juros sobre capital próprio.

– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,44%, ampliando os ganhos da última sessão, enquanto BANCO DO BRASIL ON subiu 0,75% e BRADESCO PN terminou negociado em alta de 0,32%.

– PETROBRAS PN valorizou-se 0,93%, marcando a sexta alta seguida, conforme os preços do barril de Brent também melhoraram, fechando em alta de 0,9%. PETROBRAS ON encerrou com acréscimo de 1,91%.

– VALE ON subiu 0,12%, a despeito da queda dos preços futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu mais de 3%.

– EMBRAER ON recuou 1,03%, em dia de ajustes, após avançar mais de 4% no último pregão.