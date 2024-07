Ibovespa volta a superar 125 mil pontos com ajuda de Petrobras

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançava nesta terça-feira, voltando a superar os 125 mil pontos, tendo como pano de fundo o alívio nos rendimentos dos títulos dos Tesouro dos Estados Unidos, enquanto as ações das bluechips Petrobras e Itaú Unibanco figuravam entre os principais suportes.

Por volta de 11:20, o Ibovespa subia 0,27%, a 125.049,74 pontos. O volume financeiro somava 3,88 bilhões de reais.

De acordo com analistas do Itaú BBA, se o Ibovespa fechar acima dos 125.400 pontos assumirá uma tendência de alta pela primeira vez em 2024. “Caso isso aconteça, abrirá espaço para altas até as regiões de 130.000 e 131.700 pontos”, estimaram no relatório Diário do Grafista nesta terça-feira.

No exterior, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 4,4395%, de 4,479% na véspera e 4,465% registrados mais cedo, enquanto agentes financeiros acompanham dados sobre as vagas abertas nos EUA em maio e declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Powell participa de um painel que também conta com a presença do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que afirmou que o aumento de ruídos relacionados às expectativas para as políticas fiscal e monetária colaborou para a decisão do BC de pausar o ciclo de cortes da taxa básica de juros.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar Campos Neto, a quem acusou de ter “viés político”, e ainda disse que a autarquia não pode estar a serviço do sistema financeiro e do mercado. Lula também disse que fará “alguma coisa” em relação à alta do dólar ante o real.