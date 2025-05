Imagem de Trump vestido como papa gera críticas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem vestido como papa compartilhada neste sábado pela Casa Branca na rede social X, o que gerou críticas, dias antes do conclave que vai eleger o sucessor de Francisco.

No começo da semana, Trump havia brincado sobre a eleição do próximo líder de 1,4 bilhão de fiéis da Igreja Católica, uma minoria religiosa nos Estados Unidos. “Eu gostaria de ser papa. Seria a minha primeira escolha”, disse, ao ser questionado por jornalistas sobre suas preferências para o herdeiro de Francisco, que morreu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos.

Na foto divulgada por Trump, possivelmente gerada por inteligência artificial, ele aparece sentado em uma poltrona vestindo a batina papal branca, coroado com a mitra e usando a imponente cruz de ouro. Sua mão esquerda está apoiada na coxa e seu dedo indicador direito aponta para o céu.

A foto foi considerada hoje um desrespeito ao falecido pontífice. “Não há nada inteligente ou divertido nessa imagem, Senhor Presidente”, publicou no X a Conferência Católica do estado de Nova York. “Acabamos de enterrar nosso amado papa Francisco, e os cardeais estão prestes a entrar em um conclave solene para eleger um novo sucessor de São Pedro. Não debochem de nós”, acrescentou a instituição, que representa os bispos do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos.

Na véspera da sua morte, Francisco recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, católico convertido e conservador, dois meses após as duras críticas do pontífice à política de deportações de imigrantes do governo Trump. Ele alertou sobre uma “grave crise” que “começa mal e terminará mal”.

Cerca de 20% dos americanos afirmam ser católicos e as pesquisas de boca de urna indicaram que, na eleição presidencial de novembro de 2024, cerca de 60% votaram no republicano.

A partir de 7 de maio, 133 cardeais de todo o mundo com menos de 80 anos se reunirão em um conclave a portas fechadas no Vaticano para escolher o sucessor de Francisco, o primeiro pontífice latino-americano.

