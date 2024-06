Imperador do Japão Naruhito inicia visita de Estado ao Reino Unido

LONDRES (Reuters) – O imperador Naruhito e sua esposa iniciaram uma viagem de uma semana ao Reino Unido neste sábado, durante a qual visitarão a Universidade de Oxford, onde ambos estudaram, e participarão de um banquete com o rei Charles, mas não está programada nenhuma reunião formal com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

Naruhito e sua esposa, a Imperatriz Masako, deveriam ter feito a visita em 2020, quando a Rainha Elizabeth ainda estava viva, mas ela foi adiada devido à pandemia da Covid.

Sua primeira viagem ao exterior juntos após a entronização de Naruhito foi para o funeral de Elizabeth em 2022. Antes dessa visita de Estado, o imperador de 64 anos falou sobre a bondade que a realeza britânica demonstrou quando ele chegou ao Reino Unido para estudar no início da década de 1980.

Ele se lembrou de como a falecida rainha o convidou para tomar chá no Palácio de Buckingham, que ela mesma preparou.

“Tenho boas lembranças da hospitalidade calorosa que recebi de sua majestade, a rainha, e da família real, fazendo-me sentir como se fosse parte da família”, disse em entrevista coletiva em Tóquio.

Naruhito foi recebido por autoridades em sua chegada ao aeroporto Stansted, em Londres, na tarde deste sábado.

A viagem do imperador é a terceira visita de Estado do reinado de Charles e a primeira desde que foi revelado, no início deste ano, que o monarca britânico havia sido diagnosticado com câncer.

Antes da visita, Naruhito disse que estava grato ao rei por recebê-los, apesar de sua doença, e também enviou votos de boa sorte à nora de Charles, Kate, esposa do herdeiro príncipe William, que está fazendo tratamento preventivo de quimioterapia contra o câncer.

“Entendo que ambos estão passando por um momento difícil, mas rezo para que o tratamento transcorra sem problemas e que eles tenham uma rápida recuperação”, disse ele.

O motivo oficial da viagem é celebrar os longos laços entre as duas famílias reais e demonstrar o profundo relacionamento entre os dois países.

A realeza japonesa também aproveita a oportunidade para voltar a Oxford, onde ambos estudaram em épocas diferentes. Naruhito visitará a barreira de inundação do rio Tâmisa, que ele pesquisou enquanto estava na universidade.

A visita choca com a campanha para a eleição britânica em 4 de julho, e um funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Japão disse que não havia planos para uma reunião com o primeiro-ministro.

Durante a viagem, Naruhito também visitará em particular a Capela de São Jorge no Castelo de Windsor para depositar uma coroa de flores no túmulo da Rainha Elizabeth.

(Reportagem de Michael Holden e Sakura Murakami em Tóquio)