Importações chinesas de soja dos EUA em outubro sobem pelo sétimo mês

2 minutos

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) – As importações chinesas de soja dos EUA mais do que dobraram em outubro em relação ao ano anterior, marcando o sétimo mês de crescimento, já que os compradores aceleraram os embarques temendo um aumento nas tensões comerciais diante da iminente volta de Donald Trump à Casa Branca.

Trump venceu a eleição presidencial dos EUA no mês seguinte, em um retorno que provavelmente reacenderá as tensões comerciais entre Washington e Pequim.

De acordo com traders e analistas, as ameaças de tarifas nos discursos de campanha de Trump levaram alguns importadores chineses a evitar os embarques dos EUA a partir de janeiro.

A China, o maior comprador de soja do mundo, importou 541.434 toneladas métricas de soja dos Estados Unidos no mês passado, acima das 228.253 toneladas de um ano atrás, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega na quarta-feira.

No entanto, a maior parte das importações da China em outubro veio do Brasil, com 8,09 milhões de toneladas métricas importadas no total.

As chegadas dos EUA têm aumentado desde abril, e a China está no caminho certo para um recorde de importação de soja este ano, em meio a uma corrida para estocar os grãos.

As chegadas da Argentina no mês aumentaram de 1.077 toneladas no ano anterior para 1,36 milhão de toneladas.

Em outubro, as importações do Brasil, maior produtor, aumentaram 15% em relação ao ano passado, para 5,53 milhões de toneladas.

Os embarques totais do Brasil no período de janeiro a outubro aumentaram 13,6% em relação ao ano anterior, para 67,8 milhões de toneladas. As chegadas dos EUA caíram 13%, para 15,1 milhões de toneladas métricas.

(Reportagem de Mei Mei Chu)