Importantes doadores democratas apoiam Harris, mas alguns pedem disputa aberta

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está recebendo o apoio dos principais doadores do Partido Democrata, após o presidente Joe Biden se retirar da corrida pela Casa Branca, impulsionando, assim, sua candidatura à indicação para as eleições de novembro.

Harris, de 59 anos, garantiu rapidamente o respaldo de muitos democratas depois de receber o apoio de Biden no domingo, incluindo o dos governadores da Califórnia, Gavin Newsom, e da Pensilvânia, Josh Shapiro, ambos considerados possíveis candidatos à Presidência.

Ela, no entanto, ainda precisa persuadir líderes relutantes e convencer alguns doadores que defendem uma competição aberta para selecionar o candidato democrata que enfrentará o adversário republicano Donald Trump.

Entre os nomes que apoiaram Harris no domingo à tarde estava Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, que escreveu nas redes sociais: “Apoio incondicionalmente Kamala Harris e sua candidatura à presidência dos Estados Unidos em nossa luta pela democracia em novembro”.

Alex Soros, presidente das Open Society Foundations e filho do bilionário filantropo George Soros, também pediu “união em torno de Kamala Harris e [para] derrotar Donald Trump”.

Os Soros são conhecidos por serem megadoadores em cada ciclo eleitoral.

Roger Altman, fundador da Evercore, disse à CNBC nesta segunda-feira que, como doador de Wall Street, também apoiou Harris e espera que sua campanha seja “muito bem financiada”.

“De repente, a base democrata passou de desanimada para entusiasmada”, afirmou.

A campanha de Harris parece ter animado tanto grandes quanto pequenos doadores.

O grupo democrata de arrecadação de fundos ActBlue relatou no domingo à noite seu “maior dia de arrecadação de fundos do ciclo de 2024”, com 46,7 milhões de dólares (R$ 259,6 milhões) em contribuições de pequenos doadores desde o lançamento da campanha de Harris.

O Swing Left, um grupo de base que lançou um fundo para a futura candidata democrata no domingo, disse à AFP que arrecadou mais de 160.000 dólares (R$ 889,4 mil) de cerca de 1.500 doadores únicos em menos de 24 horas.

No entanto, outros têm pedido um processo aberto para escolher o candidato democrata.

Pouco depois de Biden desistir da candidatura, o doador Vinod Khosla pediu uma “convenção aberta” e “um candidato mais moderado” em uma postagem nas redes sociais, mencionando Shapiro e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Outro contribuinte, John Morgan, escreveu: “Você tem que ser entusiasta ou esperar por uma nomeação política para pedir dinheiro aos amigos. Eu não sou nem uma coisa nem outra”.

