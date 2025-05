Incêndio força milhares de moradores do sul da Espanha a se isolar

Um grande incêndio em um depósito de distribuição de produtos químicos no sul da Espanha gerou uma grande nuvem de fumaça, nesta quarta-feira (14), e fez com que as autoridades pedissem a quase 80 mil residentes que permanecessem em suas casas com portas e janelas fechadas.

Por volta das 13h20 locais (08H20 de Brasília), os serviços de emergência receberam os primeiros avisos de moradores que viram uma grande nuvem de fumaça, provocada por um incêndio em um armazém no Polígono Industrial la Red, em Alcalá de Guadaíra, cidade de quase 77.000 habitantes a cerca de 15 km de Sevilha, de acordo com um comunicado.

O fogo começou em um depósito de distribuição de produtos químicos, “aparentemente” devido a “uma faísca” em um tanque que continha um produto “bastante tóxico”, explicou à imprensa a prefeita de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez Contreras.

“Agora, fomos informados de não há mais risco mais porque o depósito entrou em combustão completa e, portanto, esse material não existe mais”, acrescentou Jiménez Contreras, em declarações ao final da tarde, quando o incêndio estava “controlado e contido”, informou.

Antes, o serviço de emergências regional da Andaluzia, 112, recomendou “à população próxima da zona que fechasse as portas e as janelas para evitar a entrada de fumaça, além de evitar os arredores e ficar em casa”.

Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram atendidas no local: um trabalhador com queimaduras e uma pessoa que inalou fumaça, explicou a prefeita.

Este é o segundo grande incidente do tipo em poucos dias na Espanha. No sábado de manhã, cerca de 150.000 pessoas ficaram horas confinadas na região da Catalunha, no nordeste do país, devido a uma nuvem tóxica de cloro causada por um incêndio em um depósito industrial.

