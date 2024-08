Incêndios atingem 30 cidades do interior de SP e governo cria gabinete de crise

2 minutos

(Reuters) – Trinta cidades do interior de São Paulo estão com o alerta máximo para grandes queimadas e com focos ativos de incêndio, informou nesta sexta-feira o governo do Estado, que decidiu criar um gabinete de crise para lidar com a situação.

Em nota, o governo afirmou que as cidades atingidas por incêndios intensos estão com baixa umidade do ar, em meio à onda de calor que atinge o Estado.

“Incêndios florestais podem atingir grandes áreas de vegetação natural. Com as rajadas de vento, o fogo pode se alastrar rapidamente”, disse o governo na nota.

“Dois funcionários de uma usina em Urupês morreram nesta sexta-feira tentando combater um incêndio.”

Mais cedo nesta sexta-feira, a Raízen havia informado por meio de nota que um incêndio de grandes proporções atingiu na véspera um canavial próximo da usina Santa Elisa, em Sertãozinho, importante polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil. A companhia foi obrigada a paralisar as operações. Maior processadora global de cana, a Raízen informou que não houve vítimas.

De acordo com o governo estadual, haverá uma ação de monitoramento e controle dos incêndios durante todo o fim de semana, com técnicos da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, além da pasta de Infraestrutura e Logística.

Em função dos incêndios, algumas rodovias do Estado de São Paulo, públicas e privadas, estão com interdições totais e parciais, informou ainda a nota.