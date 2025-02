Incêndios de Los Angeles completamente controlados após três semanas

Os dois incêndios que devastaram a cidade de Los Angeles estão completamente controlados, anunciaram os bombeiros na sexta-feira, depois de permanecerem ativos por mais de três semanas, com um saldo de quase 30 mortos e milhares de deslocados.

Os incêndios de Palisades e Eaton, em Los Angeles, ao sul do estado da Califórnia, foram os mais destrutivos da história da segunda maior cidade dos Estados Unidos.

As chamas queimaram uma área de mais de 150 quilômetros quadrados e mais de 10.000 residências. Os danos são avaliados em centenas de milhões de dólares.

A empresa de meteorologia privada AccuWeather calcula os danos e prejuízos econômicos entre 250 e 275 bilhões de dólares.

O Cal Fire, departamento de bombeiros do estado, afirmou na sexta-feira que os dois incêndios estavam 100% sob controle.

As ordens de evacuação já haviam sido suspensas porque os incêndios não representavam uma ameaça grave há vários dias.

Os dois incêndios começaram em 7 de janeiro e as causas ainda estão sendo investigadas.

Segundo um estudo realizado por dezenas de pesquisadores e publicado esta semana, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano favorecem os incêndios ao reduzir as chuvas, secar a vegetação e prolongar a perigosa sobreposição entre as condições de seca propícias para os incêndios e os potentes ventos de Santa Ana registrados no inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, expressou a esperança de que “as pessoas retornem para suas casas e reconstruam da forma mais rápida e segura possível”, ao mesmo tempo que destacou a política de “tolerância zero com a criminalidade” que saqueava propriedades abandonadas.

O comandante de polícia da cidade, Jim McDonnell, anunciou uma presença policial 10 vezes superior à mobilizada antes dos incêndios, para evitar novos saques.

