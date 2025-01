Incêndios devastadores em Los Angeles deixam 10 mortos

afp_tickers

5 minutos

Os dois incêndios florestais que assolam Los Angeles, considerados pelo governo dos Estados Unidos como “os mais devastadores” da história da Califórnia, já causaram dez mortes e permaneciam fora de controle na noite de quinta-feira, quando as condições climáticas ameaçavam piorar.

“As chamas consumiram todos os nossos sonhos. Perdemos praticamente tudo”, disse William Gonzales à AFP, em frente à sua casa reduzida a cinzas em Altadena, ao norte da cidade.

Na noite de quinta-feira, os legistas do condado de Los Angeles aumentaram o número de mortos de cinco para dez pessoas, todas ainda não identificadas.

A grande operação de combate ao fogo continuou durante a noite, com a ajuda de helicópteros que conseguiram decolar graças a uma pausa temporária nos fortes ventos na segunda maior cidade dos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, as autoridades também preparavam uma grande operação de segurança, com a mobilização de soldados da Guarda Nacional e a expectativa de impor um toque de recolher à meia-noite em resposta a denúncias de saques.

Nem o incêndio de Altadena nem o do luxuoso bairro de Pacific Palisades, cheio de mansões de bilionários e celebridades entre Malibu e Santa Monica, foram contidos até agora.

“Esses são os maiores e mais devastadores incêndios da história da Califórnia”, alertou o presidente, Joe Biden, durante uma reunião na Casa Branca na quinta-feira com autoridades de alto escalão envolvidas no gerenciamento da emergência.

O presidente eleito Donald Trump culpou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pela situação e, sem apresentar provas, acusou-o de “incompetência” na gestão dos incêndios e no desperdício de água em meio à seca que afeta aquela área da costa oeste do país.

– “Morte e destruição” –

Kalen Astoor, moradora de Altadena de 36 anos, teve dificuldade para compreender os danos causados ao bairro de sua mãe, de 76 anos. Embora sua casa ainda estivesse de pé, Astoor não conseguia superar o choque diante da cena devastadora.

“É uma visão de morte e destruição”, disse a mulher.

Cerca de 180.000 pessoas na área ainda são afetadas por ordens de evacuação e as condições climáticas de seca extrema e ventos continuam “críticas”, embora menos severas, insistem meteorologistas e autoridades locais.

“Os ventos ainda estão em proporções históricas. Isso é absolutamente sem precedentes”, alertou a prefeita de Los Angeles, Karen Bass.

Um “desenvolvimento significativo de incêndios” continua provável até sexta-feira, seja por incêndios em andamento ou por novos focos, alertaram os serviços meteorológicos.

Outro incêndio ocorreu na noite de quinta-feira perto de Calabasas e do rico enclave de Hidden Hills, lar de celebridades como Kim Kardashian, alimentado pelos ventos, mesmo com os bombeiros usando retardantes de fogo e água.

Hollywood, berço da indústria cinematográfica americana e que estava ameaçada pelas chamas, teve um alívio: o incêndio que afetava suas colinas foi controlado pelos bombeiros e a ordem de evacuação foi suspensa pela manhã.

– “Inaceitável” –

À medida que os moradores e as autoridades começam a lidar com as consequências da tragédia, os nomes das vítimas fatais vêm à tona.

Entre os mortos está Victor Shaw, de 66 anos, cuja irmã relatou que ele ignorou as ordens de evacuação na região de Altadena.

“Quando voltei e gritei seu nome, ele não respondeu”, relatou Shari Shaw. “Ele não respondeu, e eu tive que sair porque as chamas eram muito grandes e voavam como uma tempestade de fogo”, narrou.

Al Tanner, amigo da família, encontrou o corpo de Shaw na frente da casa, com uma mangueira nas mãos.

“Parecia que ele estava tentando salvar a casa que seus pais tiveram por quase 55 anos”, comentou à emissora KTLA.

A intensidade das chamas foi tamanha que os recursos locais ficaram sobrecarregados.Alguns hidrantes ficaram secos durante o combate ao fogo, enquanto os bombeiros receberam reforços logísticos de estados vizinhos.

Enquanto a luta contra as chamas continua, outras preocupações começam a surgir.

Cerca de 20 pessoas foram presas por saques nas áreas de evacuação, informou o xerife de Los Angeles, Robert Luna.

“É inaceitável”, declarou o oficial.

Os incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos, mas os efeitos climáticos devido ao aquecimento global causado pela ação humana tem gerado condições extremas, elevando a intensidade desses eventos.

amz/bgs/llu/nn/jb/am/jb/ic/aa