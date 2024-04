Independentistas anunciam fim da coalizão com os ecologistas na Escócia

2 minutos

O primeiro-ministro independentista da Escócia, Humza Yousaf, anunciou nesta quinta-feira o fim da coalizão de governo entre seu partido, o SNP, e os ecologistas, uma semana depois de desistir de um compromisso crucial para o clima.

“Acredito que é do interesse do povo escocês buscar um acordo diferente”, disse Humza Yousaf em uma entrevista coletiva.

O chefe de Governo escocês, que assumiu o cargo em março de 2023, explicou que anunciou aos líderes do Partido Verde o fim da coalizão com “efeito imediato”.

O SNP, o Partido Nacional Escocês, legenda com o maior número de deputados no Parlamento local de Edimburgo, governa desde 2021 graças a uma coligação com os Verdes.

O Acordo de ‘Bute House’, votado pelos membros dos dois partidos em agosto de 2021, levou os Verdes ao governo pela primeira vez no Reino Unido e deu ao SNP uma maioria absoluta no Parlamento Escocês graças a sete deputados ecologistas.

A decisão de encerrar o acordo entre as partes aconteceu uma semana depois de o governo abandonar uma promessa climática importante.

O governo escocês admitiu que não teria capacidade de reduzir as emissões de gases do efeito de estufa em 75% até 2030, mas manteve o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2045.

Sem o apoio dos Verdes, o SNP liderado por Humza Yousaf perde a maioria absoluta.

“Será difícil. Vamos tentar trabalhar não apenas com os Verdes, mas também com os deputados de todos os partidos”, afirmou o primeiro-ministro escocês.

Lorna Slater, que lidera o Partido Verde com Patrick Harvie, acusou o SNP de “covardia política” e disse que o partido estava “vendendo as gerações futuras para apaziguar as forças mais reacionárias do país”.

Para o líder dos conservadores escoceses, Craig Hoy, o fim da coalizão representa “uma humilhação” para Humza Yousaf.

O partido independentista enfrenta um momento difícil desde a renúncia surpreendente, em fevereiro de 2023, de sua carismática líder Nicola Sturgeon, que foi sucedida por Humza Yousaf.

Além disso, o partido está ameaçado por uma forte ascensão do Partido Trabalhista na Escócia antes das eleições legislativas britânicas, que ainda não foram marcadas, mas que devem acontecer até o fim de janeiro de 2025.

