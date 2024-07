Indicador Antecedente de Emprego do Brasil volta a subir em junho, mostra FGV

SÃO PAULO (Reuters) – O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil voltou a subir em junho, mostrando ainda um mercado de trabalho aquecido, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, subiu 0,5 ponto em junho, a 79,4 pontos, embora não tenha recuperado a queda de 1,3 ponto de maio.

“A melhora do indicador no mês recupera parte do que foi perdido em maio e mostra que a queda em maio não interrompeu a trajetória positiva iniciada em 2023”, disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.

“O mercado de trabalho tem se mostrado aquecido e o IAEmp sugere uma continuidade desse cenário, talvez em ritmo menos intenso”, completou.

Os componentes do IAEmp mostram que a alta em junho foi influenciada por quatro dos sete componentes do indicador. Os destaques foram os indicadores de Situação Atual dos Negócios e de Emprego Previsto da Indústria, que contribuíram com 0,9 e 0,4 ponto respectivamente.

Na outra ponta, o destaque negativo foi o indicador de Situação Atual dos Negócios de Serviços, com influência de -0,8 ponto.

“A continuidade da retomada do indicador depende da evolução da atividade econômica e do controle da incerteza, pontos que são fundamentais nas decisões de contratações por parte dos empresários”, completou Tobler.