Tecnologia suíça promete revolucionar transplantes de córnea com impressão 3D
Pesquisadores suíços planejam usar impressoras 3D para produzir córneas artificiais. Isso poderia reparar danos oculares no futuro, afirma o Laboratório Federal Suíço para Ciência e Tecnologia de Materiais (Empa).
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
No entanto, levará vários anos até que esses implantes de córnea impressos sejam usados clinicamente, disse Markus Rottmar, chefe do Laboratório de Biointerfaces da Empa em St Gallen, à agência de notícias Keystone-SDA. O projeto só começou há cerca de um mês e meio.
A córnea é a camada protetora transparente na parte frontal do olho. Se estiver danificada, isso pode levar a graves deficiências visuais e até mesmo à cegueira. Milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas, mas as córneas de doadores são raras.
A equipe de pesquisadores da Empa, da Universidade de Zurique, do Hospital Veterinário de Zurique e da Universidade Radboud, na Holanda, espera encontrar uma solução com a córnea impressa.
Mostrar mais
Produtores suíços de implantes reagem a acusações
Corrigindo defeitos com precisão
O implante consistirá em um hidrogel feito de colágeno e ácido hialurônico – duas substâncias produzidas naturalmente pelo corpo. Com a ajuda da impressão 3D, a córnea artificial pode ser personalizada de acordo com o formato do olho. O objetivo é corrigir defeitos com precisão, sem a necessidade de suturas.
De acordo com a Empa, isso evitaria tempos de operação mais longos e complicações pós-operatórias, como infecção, cicatrizes ou inflamação.
A longo prazo, o material também será equipado com células-tronco do olho para apoiar a cicatrização do olho.
Assim que o projeto atual for concluído, serão realizados estudos pré-clínicos antes que o implante possa ser testado em ensaios clínicos em seres humanos. De acordo com a Empa, o projeto está sendo financiado graças a uma doação de uma fundação.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.