Inundações no Nepal deixam pelo menos 209 mortos

As equipes de busca e resgate na capital do Nepal verificavam casas destruídas nesta segunda-feira (30) após o recuo das águas das enchentes de monções que causaram pelo menos 209 mortes na república do Himalaia.

As enchentes e deslizamentos de terra mortais são comuns no sul da Ásia durante a temporada de monções, de junho a setembro, mas os especialistas dizem que a mudança climática é um agravante.

Bairros inteiros de Katmandu foram inundados após as chuvas mais fortes em mais de duas décadas, e a capital foi temporariamente isolada do resto do Nepal depois que deslizamentos de terra bloquearam as estradas.

O Ministério do Interior do Nepal informou que 209 pessoas morreram em todo o país e outras 29 continuam desaparecidas.

“Intensificamos os resgates aéreos para pessoas que estão doentes ou que ainda precisam ser levadas para um local seguro”, disse à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Rishi Ram Tiwari.

Ao menos 35 dos mortos foram enterrados vivos quando um deslizamento de terra surpreendeu veículos em uma rodovia ao sul da capital, acrescentou o porta-voz da polícia, Dan Bahadur Karki.

As autoridades usaram escavadeiras para limpar cerca de vinte trechos de estradas principais que levam a Katmandu, que estavam bloqueadas pelos escombros.

O Ministério do Interior destacou que está trabalhando para resgatar inúmeras pessoas que ficaram presas nas estradas.

Mais de 400 pessoas foram resgatadas de vários distritos na segunda-feira.

As equipes de resgate, com botas de borracha até os joelhos, usaram pás para limpar a lama dos bairros ribeirinhos mais atingidos ao redor de Katmandu, muitos deles assentamentos ilegais em bairros marginalizados.

O rio Bagmati e seus afluentes, que atravessam Katmandu, transbordaram e inundaram os bairros próximos na madrugada de sábado para domingo. Muitos veículos foram arrastados.

“É um pesadelo”, disse Indra Prasad Timilsina, moradora de um bairro afetado. “Nunca sofri inundações tão extremas na minha vida”, confessou.

Segundo o Exército, mais de 4.000 pessoas foram resgatadas.

O Vale de Katmandu registrou 240 milímetros de chuva em 24 horas, entre sexta-feira e sábado, informou a agência meteorológica nepalesa.

Este é o maior nível de chuva registrado na capital do país desde pelo menos 1970, segundo a agência.

O departamento de hidrologia e meteorologia afirmou que, segundo dados preliminares, as estações em 14 distritos registraram recorde de chuva nas 24 horas anteriores à manhã de sábado.

