Investimento chinês no Brasil cresce 33% em 2023, mas segue em nível baixo, aponta estudo

reuters_tickers

3 minutos

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) – O volume de investimentos chineses no Brasil cresceu 33% em 2023 em relação ao ano anterior, a 1,73 bilhão de dólares, mas segue em nível historicamente baixo, com a segunda menor cifra em 15 anos, de acordo com estudo publicado nesta terça-feira pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

A recuperação parte de uma base comparativa baixa após o valor ter despencado em 2022 em meio a uma redução de repasses a projetos de grande porte que tirou o Brasil do topo da lista de maiores destinos de investimentos chineses no mundo para a nona posição, patamar que foi mantido em 2023.

No ano passado, foram 29 projetos com investimentos chineses no país, um recuo de 9% em relação ao ano anterior.

“Além de uma quantidade mais elevada de projetos menos intensivos em capital nos últimos anos, o fator cambial também ajuda a explicar a queda recente nos valores dos investimentos chineses no Brasil”, disse o estudo.

De acordo com o documento, em 2010, quando os aportes chegaram ao recorde de 13 bilhões de dólares, o dólar operava com média de 1,76 real. Entre 2020 e 2023, a moeda brasileira teve considerável depreciação, com o valor médio do dólar atingindo 5,18 reais.

O documento aponta, por outro lado, que a taxa de efetivação dos investimentos chineses em 2023 subiu, com 88% do valor dos projetos anunciados sendo de fato implementados, ante 27% em 2022.

O estudo ressaltou que o movimento de parcial recuperação dos aportes chineses no Brasil se deu na contramão dos investimentos diretos no país de forma geral, que caíram 17% no ano passado, segundo dado do Banco Central.

No recorte por tipo de empreendimento, a área de eletricidade liderou a atração de capital produtivo chinês no Brasil em 2023, representando 39% do total, a 668 milhões de dólares, com iniciativas nos segmentos eólico, solar e hidrelétrico. Os aportes no setor automotivo tiveram alta de 56%, a 568 milhões de dólares.

Em meio às disputas comerciais entre China e Estados Unidos, os investimentos globais dos chineses cresceram no ano passado, segundo o estudo, com priorização de países em desenvolvimento, que ficaram com nove das dez primeiras posições de principais destinos dos aportes.

Os investimentos chineses nos Estados Unidos, que chegaram a superar 50 bilhões de dólares em 2016, ficaram em 1,7 bilhão de dólares no ano passado. Também caíram os aportes para países europeus.

No sentido oposto, nações que compõem a chamada “Nova Rota da Seda”, plano de investimentos chineses em parceiros comerciais ao redor do mundo, receberam 37% mais investimentos em 2023.

Em declarações recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem afirmado que pretende discutir com a China sobre o que o Brasil ganharia em participar da Nova Rota da Seda.