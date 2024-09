IPCA tem leve queda pela 1ª vez em um ano antes de reunião do BC

4 minutos

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) – As quedas nos preços de energia elétrica e alimentação levaram o IPCA a ficar praticamente estável em agosto, registrando sinal negativo pela primeira vez em pouco mais de um ano e com a taxa em 12 meses mostrando algum alívio a uma semana da próxima reunião de política monetária do Banco Central.

Em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve recuo de 0,02%, depois de subir 0,38% em julho, na primeira taxa negativa desde junho de 2023 (-0,08%).

O resultado divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,01%.

Os dados apontaram ainda que o IPCA passou a acumular nos 12 meses até agosto alta de 4,24%, de 4,50% em julho e expectativa de 4,29%.

Assim a leitura se distancia um pouco do teto da meta para a inflação, de 4,5% medida pelo IPCA.

Os dados do IPCA ajudarão a moldar o cenário para a decisão do BC na quarta-feira sobre a taxa de juros Selic. As perspectivas inflacionárias entraram ainda mais no foco diante de uma economia que vem apresentando forte desempenho e do emprego em alta.

Também entram no foco a desvalorização do real, que pressiona as matérias-primas e os combustíveis, e as queimadas que vêm assolando o país, já que tendem a encarecer os preços dos alimentos.

Depois de o BC ter interrompido o ciclo de afrouxamento e mantido a Selic nos atuais 10,5%, crescem as expectativas de um aumento na taxa na próxima semana. Segundo a pesquisa Focus do BC junto ao mercado, a expectativa é de aumentos de 0,25 ponto percentual na Selic em cada uma das últimas três reuniões neste ano.

Após o resultado, a curva de juros no Brasil ainda precificava probabilidade de 96% de uma alta de 0,25 ponto percentual na Selic na semana que vem.

Em agosto, o resultado do IPCA foi influenciado pelas quedas de 0,51% em Habitação e de 0,44% em Alimentação e bebidas. No primeiro grupo, o recuo de 2,77% nos preços da energia elétrica residencial foi o principal fator.

“A principal influência veio de energia elétrica residencial, com o retorno à bandeira tarifária verde em agosto, onde não há cobrança adicional nas contas de luz, após a mudança para a bandeira amarela em julho”, disse o gerente da pesquisa, André Almeida.

No entanto esse cenário deve mudar em setembro, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adotou a bandeira vermelha 1 para o mês, com uma cobrança de 4,463 reais a cada 100 quilowatts-hora (kWh).

No grupo de Alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio teve queda de 0,73% e marcou o segundo recuo consecutivo, após queda de 1,51% em julho.

Foram registrados preços menores de batata inglesa (-19,04%), tomate (-16,89%) e cebola (-16,85%).

“O principal fator que contribuiu para a queda nos preços foi uma maior oferta desses produtos no mercado por conta de um clima mais ameno no meio do ano, que favorece a produção desses alimentos, com maior ritmo de colheita e intensificação de safra”, disse Almeida.

Já o grupo Transportes teve estabilidade dos preços em agosto, e entre as altas destacaram-se os avanços de 0,73% nos custos de Educação e de 0,74% em Artigos de residência.

Por sua vez, a inflação de serviços passou a subir 0,24% em agosto, de 0,75% no mês anterior, acumulando em 12 meses alta de 5,18%.

O índice de difusão, que mostra o espalhamento das variações de preços, saltou a 56% em agosto, de 47% no mês anterior.