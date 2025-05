Irmãos Tate são acusados de ‘estupro’ e ‘tráfico de pessoas’ no Reino Unido

O influenciador misógino britânico-americano Andrew Tate e seu irmão, Tristan, foram acusados de estupro, tráfico de pessoas, agressão e lesão corporal no Reino Unido, anunciou a Promotoria nesta quarta-feira (28).

As denúncias, formuladas em janeiro de 2024 e reveladas agora, incluem dez acusações contra Andrew Tate, de 38 anos, inclusive a de “cafetinagem”, por atos que envolveriam três supostas vítimas.

Por sua vez, Tristan Tate, de 36 anos, enfrenta 11 acusações por atos que envolveriam uma suposta vítima.

“Foi emitido um mandado de prisão europeu na Inglaterra em 2024 e, fruto disso, os tribunais romenos ordenaram a extradição ao Reino Unido de Andrew e Tristan Tate”, indicou a Promotoria.

Nascido nos Estados Unidos de pai americano e mãe britânica, Andrew Tate, um ex-lutador profissional de kickboxing, foi cancelado no Instagram e TikTok por publicar conteúdos misóginos.

Ele tem mais de 10 milhões de seguidores no X, onde exibe seus músculos proeminentes, fuma charutos e dirige carros de luxo.

Além disso, promove teses masculinistas e oferece conselhos aos homens para ajudá-los a se tornarem ricos.

“O governo britânico acusa os ‘inocentes’, enquanto assassinos, [imigrantes] ilegais violentos e líderes corruptos andam livres. Isso não é justiça, é vingança!”, escreveu Andrew Tate, nesta quarta-feira, na rede X.

Andrew enfrenta ações judiciais em vários países, incluindo alguns casos nos quais é acusado junto com seu irmão.

Os dois foram acusados pela Justiça romena de criar, junto com duas mulheres, uma organização criminosa com laços na Romênia e no Reino Unido no início de 2021 e de explorar sexualmente várias vítimas. Ambos negaram as acusações.

No final de fevereiro, eles viajaram para os Estados Unidos, após serem autorizados a deixar o território romeno.

Pouco depois, em março, o procurador-geral da Flórida anunciou a abertura de uma investigação criminal contra eles porque ambos admitiram “publicamente participar do que parece ser uma rede de prostituição, tráfico e exploração de mulheres em todo o mundo”.

Além disso, em outro caso, quatro mulheres britânicas apresentaram uma ação civil no Reino Unido, na qual acusam o influenciador de estupro e controle coercitivo entre 2013 e 2016.

