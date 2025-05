Israel aceita proposta dos EUA para trégua em Gaza mas Hamas a critica

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira (29) que Israel aceitou a proposta do presidente Donald Trump para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas um líder do Hamas afirmou à AFP que ela “não atende às demandas” do movimento palestino.

Trump e seu enviado, Steve Witkoff, “apresentaram ao Hamas uma proposta de cessar-fogo endossada por Israel”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Mas um líder do movimento islamita afirmou à AFP que ela representa “a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e da fome”. Ainda assim, disse que o Hamas segue examinando a proposta.

Quarenta e quatro pessoas morreram hoje em novos ataques israelenses na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas. O Exército israelense intensificou sua ofensiva em 17 de maio, com o objetivo declarado de conquistar o território, destruir o Hamas e libertar os últimos reféns capturados durante o ataque do grupo islamita no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Apenas duas tréguas foram alcançadas desde o início do conflito, uma trégua de uma semana em novembro de 2023 e uma trégua de quase dois meses em janeiro, que Israel encerrou quando retomou os bombardeios.

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou hoje que, desde a meia-noite, “44 pessoas morreram em ataques israelenses” no território. Vinte e três delas morreram em um bombardeio contra uma residência, na área do campo de refugiados de Al Bureij, no centro da faixa costeira.

O Exército israelense informou que bombardeou “dezenas de alvos terroristas na Faixa de Gaza” ao longo do dia. Já o hospital Al Awda, que fica no norte do território palestino, denunciou hoje a evacuação forçada de suas instalações pelo Exército de Israel.

– Fome –

Além dos ataques, Israel impôs em março um bloqueio total à Faixa de Gaza, o que impede a entrada de qualquer ajuda no território. Mas autoridades o suspenderam parcialmente na semana passada, diante da pressão internacional.

Milhares de palestinos invadiram ontem um depósito do Programa Mundial de Alimentos (PMA). Imagens registradas pela AFP mostraram que a multidão não deixou nada no armazém, e levou sacos de alimentos, paletes de madeira e tábuas, enquanto tiros eram ouvidos ao fundo.

Na última terça-feira, quase 50 pessoas ficaram feridas durante uma distribuição de ajuda caótica em um centro da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma organização criada recentemente com o apoio de Israel e dos Estados Unidos e criticada pela ONU.

– ‘Humilhante’ –

“O que está acontecendo com a gente é humilhante. Arriscamos a vida somente para conseguir algo para alimentar nossos filhos”, denunciou Sobhi Arif com um saco de farinha no ombro, em um posto de distribuição de ajuda da GHF em Rafah, sul da Faixa de Gaza.

Na frente militar, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na quarta-feira que o Exército matou Mohamed Sinwar, considerado o líder do Hamas em Gaza. Segundo a imprensa israelense, Sinwar foi vítima de um ataque israelense no dia 13 de maio em Khan Yunis, no sul do território.

O Exército de Israel anunciou hoje que interceptou um míssil lançado do Iêmen, depois que sirenes aéreas foram acionadas no centro do país e explosões foram ouvidas no céu de Jerusalém. O lançamento ocorreu dois dias após militares israelenses interceptarem outro míssil e outro projétil disparados do Iêmen por rebeldes huthis apoiados pelo Irã.

