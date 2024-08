Israel anuncia morte de líder militar do Hamas Mohammed Deif, mentor do 7 de outubro

Por Nidal al-Mughrabi e Maayan Lubell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) – O chefe da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto em um ataque aéreo israelense em Gaza no mês passado, disseram as Forças Armadas israelenses nesta quinta-feira, um dia depois que o líder político do grupo foi assassinado em Teerã.

Acredita-se que Deif tenha sido um dos mentores do ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra de Gaza.

“As IDF (Forças de Defesa de Israel) anunciam que, em 13 de julho de 2024, os caças das IDF atacaram a área de Khan Yunis e, após uma avaliação de inteligência, pode-se confirmar que Mohammed Deif foi eliminado no ataque”, disseram os militares.

O Hamas não confirmou nem negou a morte de Deif, mas um representante, Ezzat Rashaq, disse que qualquer notícia sobre a morte de seus líderes era de sua exclusiva responsabilidade.

“A menos que qualquer um deles (a liderança política e militar do Hamas) anuncie, nenhuma notícia publicada na mídia ou por qualquer outra parte pode ser confirmada”, afirmou Rashaq.

O anúncio israelense foi feito enquanto multidões se reuniam na capital iraniana para a procissão fúnebre do líder do Hamas Isamil Haniyeh.

Irã e Hamas culparam Israel pela morte de Haniyeh. Israel não negou nem confirmou sua participação no assassinato. No entanto, confirmou que matou um comandante sênior do movimento libanês Hezbollah em Beirute na terça-feira.

O Hezbollah e o Hamas são apoiados pelo Irã. Os últimos assassinatos levantaram a preocupação de uma nova escalada nas hostilidades no Oriente Médio, com ameaças de vingança contra Israel, que afirmou não buscar uma guerra regional, mas que responderia com força a qualquer ataque.