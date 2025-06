Israel ataca instalações nucleares do Irã, uma ‘declaração de guerra’ para Teerã

Israel lançou um ataque em larga escala contra o Irã nesta sexta-feira (13), bombardeando instalações nucleares e militares, assim como a capital, Teerã, em uma operação que a República Islâmica considerou uma “declaração de guerra”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou para ainda mais “morte e destruição” se o Irã não concluir um acordo sobre seu programa nuclear com Washington, cujas negociações estão paralisadas.

“Ainda há tempo para pôr fim a esse massacre, com ataques ainda mais brutais planejados para os próximos meses”, disse o republicano, aliado de Israel.

Os bombardeios mataram funcionários iranianos de alto escalão, incluindo o chefe do Estado-Maior do Exército, o chefe da Guarda Revolucionária (o exército ideológico do Irã) e o comandante da força aeroespacial, informou Teerã.

Apesar dos apelos por uma desescalada, Israel lançou vários ataques contra a usina nuclear de Natanz, no centro do país, e um incêndio também foi registrado no aeroporto de Tabriz. Nessa cidade, segundo as autoridades, os ataques deixaram oito mortos.

Mais cedo, o porta-voz dos serviços de emergência, Mojtaba Jaledi, disse à televisão estatal que pelo menos 95 civis ficaram feridos nos ataques, mas não mencionou nenhuma morte.

“Morte a Israel! Morte aos Estados Unidos!”, gritavam moradores iranianos pela manhã no centro de Teerã. Ahmad Moadi, um aposentado de 62 anos, pediu uma “resposta contundente” contra Israel, um país não reconhecido pelo Irã.

O ataque é uma “declaração de guerra”, alertou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em mensagem à ONU, pedindo que o Conselho de Segurança agisse.

A operação começou durante a noite contra posições militares e nucleares em diversas regiões do país. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os ataques continuariam “por quantos dias forem necessários”, e seu ministro da Defesa, Israel Katz, declarou estado de emergência.

– 200 aviões de combate –

O Irã informou que os ataques custaram a vida do poderoso chefe da Guarda Revolucionária, Hosein Salami, e do principal comandante desse exército ideológico, Gholam Ali Rashid, além de seis cientistas nucleares.

Também morreram o chefe do Estado-Maior, Mohamed Bagheri, e o comandante da força aeroespacial da Guarda, Alin Hajizadeh, segundo a televisão estatal.

Restrições à internet foram impostas em todo o país, que “serão suspensas assim que a normalidade for restaurada”, informou o Ministério das Comunicações.

O Exército israelense afirmou que 200 caças foram mobilizados na operação, apelidada de “Leão Crescente”, e que atacaram cerca de 100 alvos.

No caso da usina de Natanz, uma instalação de enriquecimento de urânio, a maior parte dos danos ocorreu “acima do solo”, segundo a Organização Iraniana de Energia Atômica (OIEA). No entanto, o Exército israelense afirma que o ataque atingiu instalações subterrâneas.

As instalações nucleares “jamais deveriam ser atacadas”, respondeu o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que classificou o incidente como “profundamente preocupante”.

A AIEA confirmou que a instalação de Natanz foi atingida, embora tenha afirmado não ter observado aumento nos níveis de radiação na área.

Três instalações militares no noroeste do país também foram atacadas, segundo a televisão iraniana.

“Atacamos o cerne do programa de enriquecimento nuclear do Irã. Atacamos a principal instalação iraniana de enriquecimento nuclear em Natanz”, comemorou Netanyahu.

O Exército israelense afirma ter informações que comprovam que Teerã estava se aproximando do “ponto sem retorno” para construir uma bomba atômica. Segundo o Exército, “o regime iraniano tinha um plano concreto para destruir o Estado de Israel”.

As potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos e Israel, acusam o Irã de buscar desenvolver armas nucleares, alegação que Teerã nega.

– Sem “limites” –

O Exército iraniano afirmou que “não terá limites” em sua resposta a Israel, e o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, alertou que “o regime sionista impôs um destino amargo e doloroso a si mesmo”.

Khamenei já nomeou um novo chefe do Estado-Maior e um novo responsável da Guarda Revolucionária.

Logo após os bombardeios iniciais, o Exército israelense afirmou que o Irã havia lançado cerca de 100 drones em direção ao seu território em retaliação. As defesas aéreas os interceptaram fora de seu território, afirmou.

A vizinha Jordânia também alegou ter interceptado drones e mísseis que violaram seu espaço aéreo.

Trump disse à Fox News que foi avisado com antecedência sobre os ataques e insistiu que o Irã não pode “ter uma bomba nuclear”.

Washington enfatizou que não estava envolvido na ação israelense e alertou o Irã de que não atacaria seu pessoal ou interesses.

Mas Teerã afirma que Washington seria “responsável pelas consequências”, já que a operação israelense “não poderia ter sido realizada sem a coordenação e permissão dos Estados Unidos”.

Irã, Israel, Iraque e Jordânia fecharam seus espaços aéreos.

Israel também anunciou o fechamento de suas embaixadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Noruega, Alemanha, Rússia, Ucrânia, Nigéria e França.

