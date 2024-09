Israel bombardeia o centro de Beirute; líder do Hamas no Líbano morre em ataque aéreo

Um bombardeio israelense contra um edifício residencial de Beirute nesta segunda-feira (30) deixou pelo menos quatro mortos, no primeiro ataque contra o coração da cidade desde o início da guerra na Faixa de Gaza no ano passado, informou uma fonte das forças de segurança libanesas. E grupo islamista palestino Hamas anunciou que seu líder no Líbano morreu em um ataque aéreo no sul do país.

O ataque com drones teve como alvo o apartamento de dois integrantes do grupo islamista libanês Jamaa Islamiya no bairro de Kola, segundo a fonte.

Nos últimos dias, Israel mudou o foco do conflito de Gaza para o Líbano, com bombardeios contra alvos do Hezbollah que mataram, na sexta-feira, o líder do movimento pró-Irã, Hassan Nasrallah.

O Ministério da Saúde libanês informou que pelo menos 105 pessoas morreram nos ataques israelenses de domingo em todo o país.

Mas o bombardeio desta segunda-feira foi o primeiro a atingir o centro da capital libanesa desde o início do conflito em Gaza, em outubro do ano passado.

“Ao menos quatro pessoas morreram em um ataque israelense com drones contra um apartamento do Jamaa Islamiya em Beirute”, disse a fonte dos serviços de segurança.

A Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), um grupo secular de esquerda, afirmou que três integrantes do movimento morreram no ataque.

Imagens exibidas na televisão mostraram o apartamento parcialmente destruído no edifício atacado, no bairro Kola, de maioria sunita.

O Hezbollah está em confronto constante na fronteira com Israel desde o ano passado. O movimento alega que atua em apoio ao Hamas na guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento palestino contra Israel em 7 de outubro.

Centenas de pessoas morreram na última semana no Líbano em bombardeios israelenses.

O Hamas anunciou nesta segunda-feira que seu líder no Líbano morreu em um ataque aéreo no sul do país, onde a imprensa estatal relatou um bombardeio contra um campo de refugiados palestinos.

“Fatah Sharif Abu al Amine, o líder do Hamas no Líbano e membro da direção do movimento no exterior, morreu em um bombardeio contra sua casa no campo de Al Bass, sul do Líbano”, afirma um comunicado do movimento islamista.

A organização informou que ele morreu ao lado da esposa, do filho e da filha no que chama de “assassinato terrorista e criminoso”.

A agência oficial libanesa ANI informou que um ataque aéreo atingiu o campo, perto da cidade de Tiro, no sul do país, e destacou que esta foi a “primeira vez” que o local foi atingido.

