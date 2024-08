Israel exibirá duas tumbas romanas de 1.600 anos

Duas tumbas do Império Romano, com mais de 1.600 anos e adornadas com murais que representam figuras mitológicas gregas, serão abertas ao público no sul de Israel, informou a Autoridade de Antiguidades do país nesta terça-feira (27).

As tumbas, perto do porto de Ashkelon (60 quilômetros a sul de Tel Aviv) e descobertas com mais de meio século de diferença, estarão abertas aos visitantes a partir de outubro, informou o órgão.

A primeira, datada do século IV, foi descoberta na década de 1930 por uma expedição britânica. É decorada com representações de ninfas com cabeças adornadas com coroas de flores de lótus, crianças tocando flauta e diversos pássaros e animais.

A segunda, que remonta ao século II e foi utilizada para o enterro de várias gerações de uma família aristocrática, foi descoberta na década de 1990 pela arqueóloga israelense Elena Kogan-Zehavi.

“Até agora foram descobertas oito tumbas pintadas (em Israel) e apenas as duas de Ashkelon são acessíveis ao público”, disse ela à AFP.

“Durante a época romana, Ashkelon era uma cidade muito importante e para lá foram importados todos os costumes de Roma, incluindo a tradição das tumbas familiares decoradas com belos murais”, acrescentou a arqueóloga.

Em Ashkelon, que tem mais de 3.000 anos de história, “projetamos o futuro da cidade e ao mesmo tempo garantimos um lugar de honra para seu passado glorioso”, disse o prefeito, Tomer Glam, em comunicado.

