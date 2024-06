Israel intensifica ofensiva militar em Gaza em meio a novos esforços de trégua

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) – Israel anunciou nesta quarta-feira uma nova campanha militar contra o Hamas na região central da Faixa de Gaza, onde médicos palestinos disseram que dezenas de pessoas foram mortas em ataques aéreos, complicando as esperadas conversas entre mediadores para tentar finalizar um acordo de cessar-fogo.

Pelo menos 44 palestinos foram mortos em ataques militares israelenses em áreas centrais da Faixa de Gaza desde terça-feira, disseram autoridades de saúde no enclave.

“Os sons dos bombardeios não pararam a noite toda”, afirmou Aya, de 30 anos, uma mulher desabrigada em Deir Al-Balah.

Os militares israelenses disseram que os jatos estavam atingindo alvos militantes do Hamas na região central de Gaza, enquanto as forças terrestres estavam operando “de forma focada, com orientação da inteligência” na área de Al-Bureij – um dos assentamentos de refugiados há muito estabelecidos em Gaza.

“As forças da 98ª Divisão iniciaram uma campanha precisa nas áreas de East Bureij e East Deir al-Balah, acima e abaixo do solo ao mesmo tempo”, informou um comunicado militar israelense.

Moradores disseram que as forças israelenses enviaram tanques para Bureij e aviões e tanques bombardearam os assentamentos próximos de Al-Maghazi e Al-Nuseirat, bem como a cidade de Deir Al-Balah, onde os tanques não invadiram.

“Toda vez que falam sobre novas negociações de trégua, a ocupação usa uma cidade ou um campo de refugiados como cartão de pressão. Por que os civis, pessoas seguras dentro de suas casas ou barracas, devem pagar o preço? Por que os árabes e o mundo não podem parar a guerra?”, disse Aya à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.