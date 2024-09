Israel mata figura importante do Hezbollah em ataque a Beirute, dizem fontes

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) – Israel matou um alto comandante do Hezbollah em um ataque aéreo nos subúrbios ao sul de Beirute nesta sexta-feira, disseram duas fontes de segurança no Líbano, aumentando drasticamente o conflito de um ano entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã.

O alvo era o comandante de operações do Hezbollah Ibrahim Aqil, que atua no principal órgão militar do grupo, segundo duas fontes de segurança no Líbano e a Rádio do Exército Israelense. Aqil foi morto juntamente com membros da Unidade Radwan de elite do Hezbollah enquanto realizavam uma reunião, disse uma das fontes de segurança.

O ataque matou oito pessoas e feriu outras 59, afirmou o Ministério da Saúde do Líbano, em um balanço preliminar.

O ataque infligiu outro golpe ao Hezbollah depois que o grupo sofreu um ataque sem precedentes nesta semana, no qual pagers e walkie talkies usados ​​por seus membros explodiram, matando 37 pessoas e ferindo milhares. Acredita-se que o ataque foi realizado por Israel, que não confirmou nem negou envolvimento.

A defesa civil disse que suas equipes de resgate estavam procurando pessoas sob os escombros de dois prédios atingidos no ataque de sexta-feira.

As Forças Armadas israelenses disseram ter conduzido um “ataque direcionado” em Beirute, sem dar mais detalhes.

É a segunda vez em menos de dois meses que Israel tem como alvo um alto comandante militar do Hezbollah em Beirute. Em julho, um ataque aéreo israelense matou Fuad Shukr, o principal comandante militar do grupo.

Aqil tem uma recompensa por sua cabeça de 7 milhões de dólares dos Estados Unidos pela ligação dele com o bombardeio mortal de fuzileiros navais no Líbano em 1983, de acordo com o site do Departamento de Estado dos EUA.

(Reportagem de Laila Bassam Tom Perry e Maya Gebeily em Beirute; James Mackenzie e Maayan Lubell em Jerusalém; Clauda Tanios e Nadine Awadalla em Dubai)