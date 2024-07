Israel promete atacar duramente o Hezbollah após foguete matar 12 em campo de futebol

Por Avi Ohayon

MAJDAL SHAMS (Reuters) – Milhares de pessoas participaram de cerimônias fúnebres no domingo para 12 crianças e adolescentes mortos por um ataque de foguete nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel, enquanto Israel prometeu uma rápida retaliação contra a milícia do Hezbollah no Líbano.

O Hezbollah negou qualquer responsabilidade pelo ataque em Majdal Shams, o mais letal em Israel ou em território anexado a Israel desde que o ataque do Hamas em 7 de outubro desencadeou a guerra em Gaza, que desde então se espalhou por várias frentes e agora corre o risco de se transformar em um conflito regional mais amplo.

Jatos israelenses atingiram alvos no sul do Líbano durante a noite, mas uma resposta mais forte era esperada após uma reunião do gabinete de segurança. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu retornou de uma visita aos Estados Unidos e se reuniu com autoridades de segurança antes da reunião.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que havia todas as indicações de que o foguete que atingiu um campo esportivo onde crianças jogavam futebol havia sido disparado pelo Hezbollah e afirmou que Washington apoiava o direito de Israel de se defender.

Mas ele disse que os EUA não querem uma nova escalada do conflito, que tem visto ataques aéreos diários e trocas de disparos entre os militares israelenses e os combatentes do Hezbollah no sul do Líbano.

Enquanto isso, famílias se reuniam para funerais na vila drusa de Majdal Shams, nas Colinas de Golã, território capturado da Síria por Israel na guerra do Oriente Médio de 1967 e anexado em uma ação não reconhecida pela maioria dos países.

Os drusos, uma minoria árabe que pratica uma forma de islamismo, constituem mais da metade da população de 40.000 habitantes das Colinas de Golã, e grandes multidões de pessoas em luto, muitas delas usando os tradicionais chapéus brancos e vermelhos dos drusos, cercaram os caixões.

“Estamos em um momento difícil. Uma tragédia pesada, um dia sombrio chegou a Majdal Shams”, disse Dolan Abu Saleh, chefe do conselho local de Majdal Shams, em comentários transmitidos pela televisão israelense.

Inicialmente, o Hezbollah anunciou que havia disparado foguetes contra instalações militares israelenses nas Colinas de Golã, mas negou envolvimento no ataque a Majdal Shams, dizendo que não tinha “absolutamente nada a ver com o incidente e nega categoricamente todas as falsas alegações a esse respeito”.

No entanto, Israel disse que o foguete foi disparado de uma área ao norte da vila de Chebaa, no sul do Líbano, colocando a culpa diretamente no grupo apoiado pelo Irã e dizendo que o Hezbollah era “inequivocamente responsável”.

Não ficou imediatamente claro se as crianças e os adolescentes mortos no ataque eram cidadãos israelenses, mas as autoridades israelenses prometeram retaliação pelo ataque.

“O foguete que matou nossos meninos e meninas era um foguete iraniano, e o Hezbollah é a única organização terrorista que tem esses foguetes em seu arsenal”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Duas fontes de segurança disseram à Reuters que o Hezbollah estava em alerta máximo e que havia esvaziado preventivamente alguns locais importantes no sul do Líbano e no leste do Vale de Bekaa para o caso de um possível ataque israelense.