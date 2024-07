Israel realiza novos ataques em Gaza; famílias buscam abrigo após ordem de retirada

reuters_tickers

3 minutos

Por Nidal al-Mughrabi e Mohammad Salem

CAIRO/GAZA (Reuters) – Muitos palestinos estavam procurando abrigo na quarta-feira, depois de fugirem de suas casas no sul de Gaza, e reclamaram da falta de água, enquanto Israel prosseguia com sua ofensiva militar no enclave densamente povoado.

As forças israelenses realizaram novos ataques militares na cidade de Rafah, no sul, em meio a ferozes combates com militantes palestinos durante a noite, segundo moradores. Pelo menos 12 pessoas foram mortas em novos ataques no centro e no norte de Gaza, segundo autoridades de saúde.

Os líderes de Israel disseram que estão encerrando a fase de intensos combates contra o Hamas, o grupo islâmico que governa Gaza desde 2007, e que em breve passarão a realizar operações mais direcionadas na guerra de quase nove meses em Gaza.

Mas os combates continuaram durante a noite em dois locais no centro de Rafah, onde os tanques tomaram vários distritos e avançaram mais para o oeste e o norte da cidade nos últimos dias, e as preocupações com a situação de centenas de milhares de pessoas deslocadas estão aumentando.

Os militares israelenses disseram que suas forças continuaram as operações direcionadas e baseadas em inteligência em Rafah, desmantelaram várias instalações militares e mataram militantes palestinos.

O braço armado do Hamas disse que bombardeou dois tanques israelenses em um bairro a oeste de Rafah e disparou bombas de morteiro contra as forças israelenses que atacavam Shejaia, um subúrbio ao leste da Cidade de Gaza, no centro do enclave.

O braço armado da Jihad Islâmica, um grupo aliado, afirmou que havia bombardeado uma escavadeira militar israelense em Rafah e disparado contra posições do Exército israelense a leste de Shejaia.

No campo de refugiados de Maghazi, na região central de Gaza, dois ataques aéreos israelenses mataram cinco palestinos, segundo autoridades de saúde. Em Shejaia, um ataque aéreo matou quatro pessoas e feriu 17, segundo os médicos.

Outro ataque aéreo atingiu um carro na cidade de Deir Al-Balah, no sul do país, matando três pessoas, segundo autoridades de saúde.

Deir Al-Balah está lotada com centenas de milhares de palestinos forçados a fugir de suas casas em outras partes de Gaza, e os moradores reclamam da escassez aguda de água potável e dos preços inflacionados dos alimentos básicos.

“Não há água limpa para beber. Somos obrigados a comprar água salgada ou suja por um preço alto”, disse Shaban, 47 anos, pai de cinco filhos.

“A maioria dos desabrigados sofre de dores abdominais e doenças como hepatite por causa da água insalubre, da falta de alimentos decentes e da poluição, pois muitos vivem perto de piscinas de esgoto”, declarou ele à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.