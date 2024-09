Israel recupera corpos de seis reféns em Gaza, incluindo Goldberg-Polin

5 minutos

Por Ari Rabinovitch e Stephanie Kelly

JERUSALÉM (Reuters) – Israel recuperou os corpos de seis reféns de um túnel no sul de Gaza, onde eles foram aparentemente mortos pouco antes de as tropas israelenses chegarem até eles, disseram os militares neste domingo.

“De acordo com nossa avaliação inicial, eles foram brutalmente assassinados por terroristas do Hamas pouco tempo antes de chegarmos lá”, disse o porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, a repórteres em uma coletiva de imprensa.

Os corpos de Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino foram encontrados no subsolo da cidade de Rafah e devolvidos a Israel, disse ele.

“O coração de uma nação inteira está despedaçado”, disse o presidente Isaac Herzog, cujo posto é amplamente cerimonial. “Abraço suas famílias de todo o coração e peço desculpas por não tê-los trazido para casa em segurança.”

Não houve comentários imediatos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sob pressão interna e externa para chegar a um acordo de cessar-fogo que inclua a libertação dos reféns restantes.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que acompanhou de perto o destino dos reféns capturados em 7 de outubro, disse que entre os seis estava o israelense-americano Goldberg-Polin.

“Estou devastado e indignado”, disse Biden em um comunicado emitido pela Casa Branca.

Izzat El-Reshiq, autoridade de alto escalão do Hamas, disse que Israel, ao se recusar a assinar um acordo de cessar-fogo, era responsável pelas mortes.

Dias antes, o refém Qaid Farhan Alkadi, membro da comunidade beduína no sul de Israel, foi resgatado a cerca de um quilômetro de distância, disse o Hagari de Israel.

Depois que Alkadi foi localizado, as tropas foram instruídas a serem cautelosas porque outros reféns poderiam estar na área, mas não havia informações precisas sobre a localização deles, disse ele.

Os seis corpos recuperados estavam entre os cerca de 250 reféns capturados no ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que deu início à guerra em Gaza. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque, de acordo com contagens israelenses.

Desde então, pelo menos 40.691 palestinos foram mortos e 94.060 ficaram feridos na ofensiva militar de Israel em Gaza, disse o Ministério da Saúde do enclave em um comunicado no sábado.

As notícias de domingo provavelmente estimulariam mais protestos de israelenses exigindo um acordo para a libertação dos reféns.

O Fórum de Famílias de Reféns pediu que Netanyahu assuma a responsabilidade e explique o que estava impedindo o acordo.

“Eles foram todos assassinados nos últimos dias, depois de sobreviver a quase 11 meses de abuso, tortura e fome no cativeiro do Hamas. O atraso na assinatura do acordo levou às mortes deles e de muitos outros reféns”, disse.

Goldberg-Polin, capturado em um festival de música perto de Gaza, apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas no final de abril.

“Ele tinha acabado de fazer 23 anos. Ele planejava viajar pelo mundo”, disse Biden. Seus pais, Rachel Goldberg e Jon Polin, “foram corajosos, sábios e firmes, mesmo tendo suportado o inimaginável”, disse ele.

Biden prometeu que “os líderes do Hamas pagarão por esses crimes”. “E continuaremos trabalhando dia e noite por um acordo para garantir a libertação dos reféns restantes.”

A vice-presidente Kamala Harris disse em uma declaração: “Condeno veementemente a brutalidade contínua do Hamas, e o mundo inteiro também deve fazer o mesmo”. Harris, a candidata democrata que concorre para suceder Biden, disse que ela e ele nunca vacilariam em seu compromisso de libertar os norte-americanos e todos os reféns em Gaza.

Mais cedo, falando com repórteres em Rehoboth Beach, no Estado norte-americano de Delaware, Biden disse que “ainda estava otimista” sobre um acordo de cessar-fogo para interromper o conflito.

“Acho que estamos prestes a ter um acordo”, disse ele. “É hora de essa guerra acabar.”

Biden acrescentou que “as pessoas continuam se encontrando”.

“Achamos que podemos fechar o acordo, todos disseram que concordam com os princípios.”

(Por Ari Rabinovitch em Jerusalém e Stephanie Kelly em Rehoboth Beach, com reportagem adicional de Gnaneshwar Rajan em Bengaluru, James Mackenzie em Jerusalém e Nidal al-Mughrabi no Cairo)