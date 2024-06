Israel segue atacando Gaza enquanto número de mortos palestinos em operações de resgate sobe para 274

reuters_tickers

2 minutos

CAIRO (Reuters) – Forças israelenses atacaram novamente o centro de Gaza neste domingo, um dia depois de matar 274 palestinos durante uma operação de resgate de reféns, e tanques avançaram para Rafah em uma aparente tentativa de isolar parte do sul da cidade, moradores e a mídia do Hamas disse.

Os palestinos permaneceram em choque com o número de mortos de sábado, o pior em um período de 24 horas da guerra em Gaza em meses e que inclui muitas mulheres e crianças, disseram médicos palestinos.

Numa atualização no domingo, o Ministério da Saúde de Gaza disse que 274 palestinos foram mortos – acima dos 210 relatados no sábado – e 698 ficaram feridos quando comandos das forças especiais israelenses invadiram o densamente povoado campo de Al-Nuseirat para resgatar quatro reféns mantidos desde outubro pelos militantes do Hamas.

Sessenta e quatro dos mortos eram crianças e 57 eram mulheres, informou no domingo o escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas.

Os militares de Israel disseram que um oficial das forças especiais foi morto em trocas de tiros com militantes que emergiam da cobertura em blocos residenciais, e que sabiam de “menos de 100” palestinos mortos, embora não soubessem quantos deles eram combatentes ou civis.

No centro de Gaza, no domingo, ataques aéreos israelenses separados contra casas na cidade de Deir Al-Balah e na vizinha Al-Bureij mataram três palestinos em cada local, enquanto tanques bombardeavam partes de Al-Nuseirat e Al-Maghazi, disseram médicos.