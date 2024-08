Itamaraty “desencoraja fortemente” viagens para região de Líbano e Israel

SÃO PAULO (Reuters) – O Ministério de Relações Exteriores publicou neste domingo comunicado à imprensa em que manifesta preocupação sobre a violência entre Israel e o Hezbollah e em que recomenda aos brasileiros evitarem viagens para a região.

“O Itamaraty desencoraja fortemente viagens para a região e tem orientado a comunidade brasileira no Líbano por meio da página na internet e das mídias sociais da embaixada em Beirute”, afirmou o ministério no comunicado.

Na madrugada deste domingo, o Hezbollah disparou 320 mísseis Katyusha na direção de Israel que respondeu com um ataque contra o Líbano que utilizou cerca de 100 jatos. O grupo militante que atua no Líbano e conta com apoio do Irã afirmou que a saraivada de mísseis foi uma primeira fase da retaliação contra Israel pelo assassinato de Fuad Shukr, seu comandante sênior, no mês passado.

“O Brasil conclama todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção, a fim de evitar a intensificação de hostilidades na região e o alastramento do conflito para o restante do Oriente Médio”, afirmou o Itamaraty.