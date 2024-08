Jogador de hóquei australiano é preso em Paris por comprar cocaína

Por Juliette Jabkhiro e Gabrielle Tétrault-Farber

PARIS (Reuters) – Um jogador da equipe masculina de hóquei da Austrália foi preso em Paris e está sob custódia, informou o Comitê Olímpico Australiano na quarta-feira, e a promotoria de Paris disse que ele foi detido por comprar cocaína.

“Policiais que testemunharam uma transação de cocaína em um prédio no nono arrondissement (de Paris), na noite de 6 para 7 de agosto, prenderam o vendedor, nascido em dezembro de 2006, e o comprador, nascido em setembro de 1995 na Austrália”, disse a promotoria.

O Comitê Olímpico da Austrália afirmou que nenhuma acusação foi feita contra o membro da equipe, cuja identidade não foi divulgada oficialmente. A entidade não comentou o motivo da prisão.

“O AOC continua investigando e providenciando apoio para o membro da equipe”, disse o comitê em um comunicado.

De acordo com a mídia francesa, fontes policiais disseram que o jogador de hóquei australiano comprou cerca de um grama de cocaína.

Não houve comentários imediatos por parte da Federação Internacional de Hóquei, o órgão regulador global do esporte.

A equipe masculina australiana foi eliminada nas quartas de final do torneio olímpico com uma derrota de 2 x 0 para a Holanda no domingo.

(Reportagem adicional de Nick Mulvenney, Forrest Crellin, Leigh Thomas, Sudip Kar-Gupta)