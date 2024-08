Jogos de Paris reiniciam a marca olímpica, elevando o nível para Los Angeles

Por Sheila Dang e Gabriel Stargardter

PARIS (Reuters) – Contra todas as probabilidades, a Olimpíada de Paris deu certo.

Há apenas algumas semanas, as chances de uma olimpíada bem-sucedida na Cidade Luz pareciam pequenas. A França estava em uma crise política, autoridades de segurança com receio de ataques e muitos franceses perplexos.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), sob pressão de patrocinadores e emissoras após a Covid deixar grande parte dos jogos sem espectadores em Pequim e Tóquio, não poderia se dar ao luxo de sofrer outro revés.

Mas, à medida que a olimpíada chega ao fim com uma cerimônia no Stade de France neste domingo, esses receios parecem pouco mais do que notas de rodapé históricas, com Paris rejuvenescendo a marca olímpica.

“A França surpreendeu as pessoas”, disse Michael Payne, ex-chefe de marketing do COI e que também trabalhou com cidades candidatas e patrocinadores, especialmente porque eventos recentes em Paris, como a final da Liga dos Campeões da Uefa de 2022, foram marcados por problemas.

Ao evitar elefantes brancos caros e priorizar estádios temporários aninhados entre alguns dos marcos mais conhecidos do mundo, os organizadores franceses transformaram Paris em um parque olímpico ao ar livre onde todos são convidados, com ou sem ingresso.

Conforme o sol nascia, os espectadores se reuniram nas margens do Sena para assistir os nadadores mergulharem na água, tornada quase apta ao nado ao custo de 1,5 bilhão de euros.

Ao se pôr, dezenas de milhares de turistas lotavam o Jardim das Tulherias, tirando selfies enquanto a brilhante pira olímpica começava sua ascensão noturna para o céu em tons de roxo.

Paris também evitou escândalos, com crises geopolíticas como questões periféricas da Ucrânia e Gaza na bolha dos Jogos, enquanto a montanha-russa eleitoral dos Estados Unidos e os tumultos no Reino Unido monopolizavam as manchetes.

Payne disse que o sucesso de Paris “reiniciará o interesse das cidades em sediar os Jogos”. Ele disse que já havia notado vários interessados ​​em 2036.

LOS ANGELES 2028

Aqueles encarregados de acompanhar Paris parecem impressionados.

“Eles fizeram um trabalho espetacular”, disse o CEO de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, à Reuters. “A experiência nos locais, que é o que tudo isso significa para os atletas e torcedores, é de classe mundial.”

Ele disse que Los Angeles não tentaria igualar Paris em estilo e substância, mas em “autenticidade e execução”, uma visão ecoada pelo presidente do COI, Thomas Bach.

“Se Los Angeles quisesse copiar a Torre Eiffel, seria uma receita para o desastre”, disse Bach. “Cada Jogos Olímpicos tem que ser autêntico, criativo e mostrar a cultura do país anfitrião.”

(Reportagem de Sheila Dang, Rory Carroll, Elizabeth Pineau, Karolos Grohmann, Gabriel Stargardter e Juliette Jabkhiro)