Jony Ive, lendário designer da Apple, se une à OpenAI

Jony Ive, o lendário designer da Apple, que liderou a criação do iPhone, se juntará com sua equipe à OpenAI com “a missão de projetar uma família de dispositivos” que facilitem o uso da inteligência artificial (IA), anunciou, nesta quarta-feira (21), a empresa por trás do ChatGPT.

Tecnicamente, a jovem startup io, fundada por Ive, será absorvida pela OpenAI, explicou seu diretor-executivo, Sam Altman, em um vídeo publicado na rede social X.

Segundo a imprensa, a operação avalia a io em cerca de 6,5 bilhões de dólares (36,8 bilhões de reais, na cotação atual). Consultada pela AFP, a OpenAI não deu detalhes.

“Os produtos que usamos para nos conectar e acessar uma tecnologia inimaginável têm décadas de antiguidade”, explica Ive no vídeo, apresentado como um diálogo com Altman em um café de San Francisco.

“Portanto, o lógico é pensar que há algo além”, acrescenta.

Ive e a OpenAI já colaboram há dois anos, lembrou Altman, em uma parceria que deu origem a “desenhos concretos”.

O diretor da OpenAI lembrou que Ive está por trás de criações icônicas da Apple, como o iPhone e o MacBook Pro, e afirmou que uma nova tecnologia transformadora como a IA exige uma maneira revolucionária de interagir com ela.

“Acho que esta tecnologia merece algo melhor” do que ter que digitar perguntas em um computador, disse.

Altman revelou que a equipe de Ive já desenvolveu um protótipo, sem dar mais detalhes. “É a peça de tecnologia mais incrível que o mundo já viu”, assegurou.

A startup sediada em San Francisco terminou a gravação com uma mensagem em que afirma esperar compartilhar os frutos dessa aliança no desenvolvimento do dispositivo no próximo ano.

A batalha da IA generativa, tecnologia capaz de criar conteúdos a partir de um simples comando por escrito ou de voz, é travada principalmente no campo de seu uso cotidiano.

Os grandes atores do setor lançaram assistentes digitais na forma de aplicativos, mas ainda não apresentaram nenhum dispositivo específico.

No final de fevereiro, a Amazon apresentou algo semelhante ao anunciar uma versão mais moderna de sua assistente de voz, Alexa, batizada de Alexa+ e aprimorada com IA.

A OpenAI se tornou uma das empresas emergentes mais bem-sucedidas do Vale do Silício, impulsionada à fama em 2022 com o lançamento de seu chatbot, ChatGPT.

