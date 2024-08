Judoca Beatriz Souza conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Paris

(Reuters) – A judoca Beatriz Souza conquisou nesta sexta-feira a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, na categoria pesado (acima de 78 quilos), ao derrotar na final a israelense Raz Hershko.

Essa é a terceira medalha do judô brasileiro em Paris, após a prata de Willian Lima e o bronze de Larissa Pimenta. O Brasil soma até o momento sete medalhas na Olimpíada, com um ouro, três pratas e três bronzes.

Bia venceu a final olímpica com um wazari conseguido logo no começo da luta.

“É inexplicável, é uma das melhores coisas do mundo. Eu consegui”, disse a judoca, nascida em Itariri (SP), em entrevista depois do combate.

Na semifinal, a brasileira passou pela francesa Romane Dicko, número 1 do ranking mundial e lutando com apoio da torcida no ginásio, inclusive do presidente francês, Emmanuel Macron.

Aos 26 anos, Bia conquista o principal título de sua carreira. Ela foi segunda colocada no Mundial de 2022 e terceira nos Mundiais de 2021 e 2023.

A medalha dela é a quinta de ouro do judô do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Uma delas conquistada pela treinadora da seleção em Paris, Sarah Menezes.

“O diferencial é manter a calma, porque ajudou, né? Todo mundo treina. A cabeça é o principal, e ela conseguiu ter o controle emocional. Ela conseguiu lutar direitinho, não desistiu da estratégia, foi até o fim. Então isso firmou, garantiu a medalha dela”, afirmou Sarah Menezes, de acordo com comunicado do Comitê Olímpico do Brasil.

Com as três medalhas em Paris, o judô brasileiro passa a contar com 27 pódios olímpicos no total, sendo a modalidade que mais conquistou medalhas para o país em Jogos. No sábado, haverá ainda a disputa por equipes.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)