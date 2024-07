Juiz congela contas bancárias de partido governista na Guatemala

afp_tickers

1 minuto

Um juiz da Guatemala congelou nesta terça-feira (02) as contas bancárias do partido Semilla, do presidente Bernardo Arévalo, devido a uma investigação por lavagem de dinheiro aberta pelo Ministério Público (MP) em 2023, que ameaçou a sua posse em janeiro.

Segundo o MP, o juiz Freddy Orellana autorizou a seu pedido o congelamento das contas do Semilla, partido social-democrata suspenso desde o ano passado por ordem do mesmo magistrado.

Tanto Orellana quanto os chefes do questionado MP da Guatemala sofrem sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, que os acusam de minar a democracia.

O MP abriu os processos contra o Semilla e Arévalo por suspeita de irregularidades na criação do partido, em 2017, o que colocou em xeque a posse do presidente, em janeiro passado.

Arévalo acusa a procuradora-geral, Consuelo Porras, de dificultar a sua luta contra a corrupção no país, uma promessa de campanha que o levou à vitória nas eleições.

Consuelo, cujo mandato termina em 2026, mantém uma dezena de acusações contra o presidente, com a intenção de retirar a sua imunidade e removê-lo do poder.

hma/ec/ag/lb/am