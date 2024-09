Junta birmanesa pede ajuda estrangeira após inundações

O comandante da junta militar birmanesa pediu ajuda estrangeira para lidar com o impacto de inundações que deixaram 33 mortos e mais de 235 mil deslocados, informou neste sábado (14) a imprensa oficial.

“Funcionários do governo devem entrar em contato com outros países para fornecer ajuda de resgate e socorro às vítimas”, disse na sexta-feira o general Min Aung Hlaing, segundo o jornal Global New Light.

Mais de 235 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido a inundações causadas pelo tufão Yagi, informou na sexta-feira a junta do país, mergulhado na miséria e em um conflito interno desde o golpe militar de 2021.

Autoridades disseram que perderam a comunicação com algumas regiões do país, e que investigavam informações de que dezenas de pessoas haviam sido soterradas por um deslizamento de terra em uma zona mineira da região central de Mandalay.

Pedidos de ajuda são incomuns pela junta militar, que já bloqueou assistência humanitária procedente do exterior. No ano passado, suspendeu autorizações de viagem para grupos de cooperação que ajudariam milhares de afetados por um ciclone que atingiu o oeste do país.

