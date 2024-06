Justiça derruba liminar que suspendia leilão de importação de arroz pela Conab

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubou a decisão liminar que suspendia o leilão de importação de arroz pela estatal Conab programado para esta quinta-feira, conforme documento judicial.

Marcado para 9h, o leilão prevê compra de até 300 mil toneladas de arroz importado, visando lidar com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre os preços do produto básico.