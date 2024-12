Justiça pede 2 anos de prisão por violência contra torcedores israelenses em Amsterdã

A Promotoria de Amsterdã pediu, nesta quarta-feira (11), dois anos de prisão, sendo seis meses com direito a sursis, para um homem suspeito de ter agredido torcedores israelenses durante atos violentos em novembro que foram classificados como antissemitas em vários países.

Identificado como Sefa Ö. pelo tribunal de Amsterdã, o homem é o segundo de cinco suspeitos, com idades entre 19 e 32 anos, a comparecer perante três juízes nesta quarta-feira. Dois outros se apresentarão na quinta-feira.

Sefa Ö. é acusado de perseguir, empurrar e agredir vários torcedores israelenses.

Os incidentes ocorreram na noite de 7 para 8 de novembro, após uma partida da Liga Europa entre Ajax e Maccabi Tel Aviv FC, vencida pelo time da casa (5 a 0). Os torcedores do time israelense foram perseguidos e agredidos nas ruas do centro de Amsterdã.

As autoridades informaram que cinco pessoas foram brevemente hospitalizadas em decorrência dos ataques, que os Países Baixos e vários Estados ocidentais consideraram antissemitas.

Em um dos vídeos, é possível ver Sefa Ö. no meio de um grupo que desfere “golpes nas costas” de outras pessoas, de acordo com o procurador-geral. Em outra filmagem, ele é visto chutando um homem no chão em uma rua estreita de Amsterdã.

“Eu lamento profundamente ter estado ali. Minha esposa está grávida. Por minha família e meus pais, decidi andar com pessoas boas de agora em diante”, declarou o homem, que está detido desde que se entregou.

Neste caso, segundo a Promotoria, “a violência foi influenciada pela situação em Gaza, não pelo antissemitismo”.

De acordo com a polícia, o clima já era tenso 24 horas antes do jogo. Os torcedores israelenses entoaram cantos antiárabes, vandalizaram um táxi e queimaram uma bandeira palestina.

Outro suspeito, Lucas D., de 19 anos, se apresentou à Justiça horas antes. O procurador-geral pediu seis meses de prisão, incluindo três meses em liberdade condicional, por atos de violência como atirar pedras em policiais.

A polícia disse que estava investigando pelo menos 45 pessoas em conexão com os distúrbios.

Também houve acusações contra os torcedores do Maccabi, “que se envolveram em comportamento provocativo antes da partida”, disse o Ministério Público holandês em comunicado.

O tribunal informará o seu veredicto em 24 de dezembro.

Os incidentes ocorreram em um cenário de polarização na Europa, com atos antissemitas, anti-Israel e islamofóbicos em ascensão desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, há mais de um ano.

