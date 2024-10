Kamala e Trump fazem campanhas em áreas rurais de Michigan e falam sobre resistência física

2 minutos

Por Andrea Shalal e Steve Holland

DETROIT/WATERFORD TOWNSHIP, EUA (Reuters) – A democrata Kamala Harris levantou dúvidas quanto à resistência física do republicano Donald Trump para ser presidente enquanto os dois candidatos tentaram desempatar a disputa pela presidência dos Estados Unidos no Estado de Michigan na sexta-feira, com Trump respondendo de forma agressiva às críticas sobre a energia que ele vem demonstrando na campanha.

Kamala, que completa 60 anos no domingo, tocou no assunto para levantar dúvidas sobre Trump, de 78 anos. A idade era um problema quando o presidente Joe Biden, de 81 anos, estava na disputa, mas deixou de ser uma questão quando ele desistiu de sua candidatura.

Kamala disse na sexta-feira que as notícias de que o ex-presidente Trump estava faltando às entrevistas porque estava cansado e havia desperdiçado a chance de um segundo debate com ela levantaram questões sobre a aptidão dele para o cargo.

“Isso deveria ser uma preocupação. Se ele não consegue lidar com os rigores da campanha, será que estará apto para fazer o trabalho?” disse ela a repórteres antes de um comício em Grand Rapids. “Essa é uma pergunta legítima.”

Trump de fato faltou a algumas aparições, mas sua campanha não explicou as razões para as ausências.

Em conversa com repórteres em Detroit, Trump repudiou a colocação. “Já estou há 48 dias sem descanso”, disse ele. “Não estou nem cansado. Estou muito feliz. Sabe por quê? Estamos acabando com ela nas pesquisas, porque o povo norte-americano não a quer.”

A apenas 18 dias das eleições, as pesquisas nos Estados mais competitivos das eleições continuam mostrando empate entre os dois candidatos.

(Reportagem de Andrea Shalal em Waterford Township, Michigan, e Steve Holland em Detroit; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt e Doina Chiacu in Washington)