Kamala encerra campanha na Filadélfia e Trump em Michigan para eleição acirrada nos EUA

Por Nandita Bose e Steve Holland

FILADÉLFIA/GRAND RAPIDS (Reuters) – Donald Trump e Kamala Harris previram a vitória enquanto faziam campanha na Pensilvânia e em outros Estados decisivos na segunda-feira, no último e frenético dia de uma eleição presidencial excepcionalmente acirrada nos Estados Unidos.

A campanha teve eventos surpreendentes: duas tentativas de assassinato e uma condenação criminal para o ex-presidente republicano Trump, e a elevação da vice-presidente democrata Kamala ao topo da chapa depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, de 81 anos, desistiu da candidatura à reeleição sob pressão de seu próprio partido. Mais de 2,6 bilhões de dólares foram gastos para influenciar a opinião dos eleitores desde março, de acordo com a AdImpact, uma empresa de análise.

As pesquisas de opinião mostram Trump, 78, e Kamala, 60, praticamente empatados. O vencedor pode não ser conhecido até dias após a votação de terça-feira, embora Trump já tenha sinalizado que tentará lutar contra qualquer derrota, como fez em 2020.

Ambos os candidatos previram a vitória ao convergirem para a Pensilvânia na segunda-feira para pedir aos apoiadores que ainda não votaram que compareçam no dia da eleição. O Estado oferece a maior parcela de votos no Colégio Eleitoral de todos os sete Estados decisivos que deverão determinar o resultado.

Trump também fez campanha na Carolina do Norte e em Michigan no último dia inteiro de campanha e retornaria à sua casa em Palm Beach, na Flórida, para votar e aguardar os resultados da eleição.

Kamala Harris programou cinco paradas de campanha na Pensilvânia, incluindo duas cidades que Trump também visitou, Reading e Pittsburgh.

Ela terminou o dia na Filadélfia com um evento repleto de estrelas na “escadaria Rocky” do Museu de Arte da Filadélfia, local de uma cena famosa do filme “Rocky”.

Apesar de contar com o apoio de celebridades de primeira linha, como Lady Gaga e Oprah Winfrey, que animaram o público da Filadélfia antes de Kamala subir ao palco, ela se considerou uma zebra que, assim como Rocky, estava pronta para “escalar até a vitória”.

“O momento está do nosso lado”, disse Kamala a uma multidão que entoou: “Nós venceremos”.

“Esta noite, então, terminaremos como começamos: com otimismo, com energia, com alegria”, afirmou Kamala, prevendo uma das eleições mais acirradas da história dos EUA.

Trump liderou seu quarto e último comício depois da meia-noite diante de uma arena lotada em Grand Rapids, Michigan, a terceira eleição presidencial consecutiva em que ele usa a cidade para seu último evento.

Ele promoveu suas questões emblemáticas de aumento da segurança nas fronteiras e atacou o histórico econômico dos anos Biden-Kamala.

Também foi provavelmente o último comício de campanha de sua carreira, já que ele disse que não planeja concorrer à Presidência novamente caso não consiga alcançar o alto cargo na eleição de terça-feira.

“Este é o último”, disse Trump, estimando ter realizado 930 comícios desde que iniciou sua primeira campanha em 2015.

Um representante da campanha de Trump afirmou que acha que o republicano conquistará Carolina do Norte, Geórgia e Arizona, o que ainda exigiria que ele conquistasse um dos Estados cruciais no Cinturão da Ferrugem – Michigan, Wisconsin ou Pensilvânia – para ganhar a Casa Branca.

“Os números mostram que o presidente Trump vai vencer essa disputa”, disse o conselheiro sênior Jason Miller aos repórteres. “Estamos nos sentindo muito bem com a situação atual.”