Kamala Harris ataca Trump e promete compaixão contra caos no seu primeiro comício

reuters_tickers

3 minutos

Por Jarrett Renshaw e Jason Lange

MILWAUKEE (Reuters) – A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, atacou Donald Trump nesta terça-feira no seu primeiro comício desde que substituiu o presidente Joe Biden como candidata democrata à Presidência, enquanto uma pesquisa Reuters/Ipsos mostrou uma pequena vantagem dela sobre o candidato republicano.

“Nesta campanha, eu prometo, vou colocar com orgulho o meu histórico contra o dele a qualquer hora”, ela disse ouvindo aplausos da plateia na escola West Allis Central , em um subúrbio de Milwaukee, em Wisconsin, um dos Estados-chave na eleição de 5 de novembro.

“Você quer viver em um país de liberdade, de compaixão, de leis, ou em um país de caos, de medo e de ódio?”, ela perguntou.

Kamala tinha 44% da preferência contra 42% de Trump entre os eleitores registrados na pesquisa nacional Reuters/Ipsos, conduzida na segunda e nesta terça-feira depois que Biden desistiu da eleição e endossou Kamala como sua sucessora na disputa.

Pesquisas anteriores feitas antes da desistência de Biden mostravam Kamala e Trump empatados em 44% uma semana atrás e, no início do mês, Trump tinha uma vantagem de um ponto percentual.

Em todas as três, a diferença de pontos estava dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, mas os resultados podem indicar uma pequena movimentação favorecendo os democratas – e pode sugerir que a definição de Kamala como cabeça de chapa pode ter eliminado o bom momento de Trump depois da convenção nacional republicana, também em Milwaukee.

Kamala rapidamente consolidou o apoio do seu partido depois que Biden, de 81 anos, encerrou sua campanha à reeleição por conta da pressão de correligionários que estavam preocupados com suas chances de vencer Trump ou de suportar outro mandato de quatro anos.

Ela garantiu a nomeação na noite de segunda ao conquistar as intenções da maioria dos delegados que, no próximo mês, vão definir o indicado na convenção do partido, segundo sua equipe de campanha.

A maioria dos parlamentares democratas apoiou a sua candidatura, incluindo os líderes do partido no Senado e na Câmara, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, que endossaram Kamala em uma coletiva de imprensa conjunta.

Uma pesquisa extraoficial dos delegados feita pela Associated Press mostrou Kamala com mais de 2.500 delegados, número muito superior aos 1.976 necessários para a nomeação.

Delegados podem mudar de ideia, mas ninguém mais recebeu votos no levantamento da AP; 54 delegados se mostraram indecisos.

A ascensão dramática de Kamala mexe com uma eleição em que diversos eleitores estavam descontentes com as opções disponíveis.

Enfrentando preocupações com a sua saúde e os altos preços afligindo os norte-americanos, Biden vinha perdendo espaço contra Trump nas pesquisas de opinião, particularmente nos Estados decisivos para a eleição, incluindo Wisconsin, Arizona e Nevada.

O comício em Wisconsin ofereceu uma oportunidade para Kamala, a primeira mulher negra e asiática a ser vice-presidente, de reiniciar a campanha dos democratas.