Kamala se reunirá com membros de sindicato Teamsters

WASHINGTON (Reuters) – A atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, vai se encontrar com membros do International Brotherhood of Teamsters, um sindicato que não declarou apoio a ela na eleição presidencial de novembro, disse neste sábado uma porta-voz do grupo.

Kamala, que está em uma corrida apertada para a Casa Branca com o republicano ex-presidente Donald Trump, participará de uma reunião “para discutir assuntos de importância para os trabalhadores”, afirmou a porta-voz do Teamsters, Kara Deniz, em email. “Vamos coordenar uma data com a equipe de Harris.”

Neste mês, Kamala ganhou o apoio do United Auto Workers, outro importante sindicato, embora ela ainda tenha uma dura tarefa pela frente para convencer seus quase 400 mil membros a votarem nela.

O Teamsters, um grupo ainda maior e que representa mais de 1 milhão de trabalhadores de indústrias como transportes e logística, também está sendo cortejado por Trump. Pesquisas mostram que o ex-presidente tem vantagem sobre Kamala entre muitos eleitores que trabalham em funções não gerenciais de setores produtivos, particularmente os que são brancos.

O Teamsters tem considerado a possibilidade de não apoiar candidato algum na corrida presidencial norte-americana, informou a Reuters em julho.

O chefe do grupo, Sean O’Brien, discursou no mês passado na Convenção Nacional Republicana.

