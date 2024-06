Kashkari, do Fed, diz que é “razoável” prever corte na taxa de juros em dezembro

Por Ann Saphir

(Reuters) – O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse neste domingo que a previsão de que o banco central dos Estados Unidos reduza as taxas de juros uma vez este ano é “razoável”, e isso poderá acontecer até dezembro.

“Precisamos ter mais evidências para nos convencer de que a inflação está voltando para 2%”, disse Kashkari em entrevista ao programa “Face the Nation” da CBS.

Na semana passada, o Fed manteve a sua taxa de referência no intervalo entre 5,25% e 5,50%, patamar em que se encontra desde julho do ano passado, e assim manter a pressão contínua sobre a economia e arrefecer a inflação. O Fed também publicou projeções que mostravam que a previsão média de todos os 19 bancos centrais dos EUA era de um único corte nas taxas de juros este ano.

“Estamos numa posição muito boa neste momento para esperar, obter mais dados sobre a inflação, mais dados sobre a economia, sobre o mercado de trabalho, antes de termos de tomar qualquer decisão”, disse Kashkari.

“Estamos em uma posição forte, mas se você disser que haverá um corte, que é o que a mediana indicou, então isso provavelmente ocorrerá até o final do ano.”

Kashkari, que tem sido mais cauteloso quanto à possibilidade de flexibilização da política monetária do que muitos dos seus colegas, não disse quantos cortes nas taxas de juros ele pessoalmente prevê.

Ele disse que ficou surpreso com o desempenho do mercado de trabalho dos EUA, mesmo com o Fed aumentando agressivamente os custos dos empréstimos em 2022 e 2023, mas que espera que haja um esfriamento no futuro.

“Espero que seja um arrefecimento modesto e então possamos voltar a ter uma economia mais equilibrada”, disse ele.

A inflação de acordo com a medida pretendida da Fed, a variação homóloga do índice de preços das despesas de consumo pessoal, registrou 2,7% em abril. O Fed trabalha com uma meta de 2%.