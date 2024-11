Kendrick Lamar lança álbum surpresa

O imprevisível astro do rap Kendrick Lamar, 37, surpreendeu seus fãs nesta sexta-feira (22), com o lançamento de um álbum com 12 canções.

“GNX”, sexta produção de estúdio do artista, apareceu sem alarde nos serviços de streaming na tarde dessa sexta-feira. Ele chega após um ano marcado pela disputa musical de Lamar com Drake, que resultou em alguns dos maiores sucessos de 2024.

Um desses “hits”, “Not Like Us”, alcançou o topo dos 100 mais “quentes” da Billboard, e lhe valeu indicações ao Grammy.

“GNX” é o primeiro álbum de Lamar desde o sucesso comercial “Mr. Morale & the Big Steppers”, lançado em 2022, após cinco anos de espera.

O lançamento chega em boa hora para o artista, encarregado de animar o intervalo do Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano em fevereiro, um espetáculo cobiçado nos Estados Unidos e assistido por milhões de espectadores no mundo.

